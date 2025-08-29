29 Ağustos
Fenerbahçe'de Duran ve Semedo kararı!

Benfica maçında sakatlanan Nelson Semedo ve Jhon Duran'ın Gençlerbirliği deplasmanında forma giymeleri beklenmiyor. Jose Mourinho, iki yıldızın yokluğunda yeni çözümler arayacak.

Fenerbahçe'de Duran ve Semedo kararı!
Fenerbahçe'de Benfica rövanşında yaşanan sakatlıklar moralleri bozdu.

Karşılaşmanın ilk bölümünde Nelson Semedo, ayağındaki sakatlık nedeniyle kenara gelmek zorunda kaldı.

Maçın son anlarında ise Jhon Duran, hava topu mücadelesinde yere ters basarak oyunu terk etti.

RİSKE ATILMAYACAK



İki oyuncunun da durumları henüz netlik kazanmazken, pazar günü oynanacak Gençlerbirliği deplasmanında riske edilmeleri beklenmiyor.

MOURINHO FARKLI ÇÖZÜMLER ÜRETMEYE ÇALIŞACAK

Teknik direktör Jose Mourinho, iki yıldızının yokluğunda kadroda farklı çözümler üretmeye çalışacak. Portekizli çalıştırıcı, bu eksiklere rağmen Ankara'da galibiyet hedefliyor.

YENİ TRANSFERLER SAHAYA

Öte yandan yeni transferler Dorgeles Nene ve Edson Alvarez'in Gençlerbirliği maçında sahaya çıkmaları planlanıyor.



SON HABERLER
Tümü
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
