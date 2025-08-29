Fenerbahçe'de Duran ve Semedo kararı!

Fenerbahçe'de Benfica rövanşında yaşanan sakatlıklar moralleri bozdu.



Karşılaşmanın ilk bölümünde Nelson Semedo, ayağındaki sakatlık nedeniyle kenara gelmek zorunda kaldı.



Maçın son anlarında ise Jhon Duran, hava topu mücadelesinde yere ters basarak oyunu terk etti.



RİSKE ATILMAYACAK

İki oyuncunun da durumları henüz netlik kazanmazken, pazar günü oynanacak Gençlerbirliği deplasmanında riske edilmeleri beklenmiyor.Teknik direktör Jose Mourinho, iki yıldızının yokluğunda kadroda farklı çözümler üretmeye çalışacak. Portekizli çalıştırıcı, bu eksiklere rağmen Ankara'da galibiyet hedefliyor.Öte yandan yeni transferler Dorgeles Nene ve Edson Alvarez'in Gençlerbirliği maçında sahaya çıkmaları planlanıyor.