TRT 1 canlı maç izle: Benfica - Fenerbahçe canlı izle şifresiz

Organizasyon



O



G



B



M



A



Y



UEFA Kupası



54



18



10



26



72



91



UEFA Avrupa Ligi



94



46



28



20



136



96



Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası



33



9



4



20



30



70



UEFA Şampiyonlar Ligi eleme



41



15



13



13



62



50



UEFA Şampiyonlar Ligi



40



11



6



23



42



70



Avrupa Kupa Galipleri Kupası



9



3



1



5



11



11



UEFA Konferans Ligi



18



12



-



6



44



23



TOPLAM



289



114



62



113



397



411





UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu hafta Benfica ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TRT 1 canlı izle, TRT 1 şifresiz" araması yapıyor. Benfica - Fenerbahçe maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.Benfica - Fenerbahçe maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1 dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu Benfica, Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Benfica - Fenerbahçe maçı TRT 1 üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.Benfica - Fenerbahçe maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'da oynanacak mücadele, TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.Estadio de Luz'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic yapacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.Slavko Vincic, geçen sezon Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini de yönetmişti.Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Barreiro, Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis.: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması öncesinde son maçına çıkacak sarı-lacivertli takım, Portekiz deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonunda 16 sezon sonra lig aşamasına katılma hakkı kazanacak.Fenerbahçe, son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.Portekiz'in Benfica ekibi karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi bileti için sahaya çıkacak Fenerbahçe, rakibiyle bu deplasmanda daha önce 3 kez karşı karşıya geldi.1975-1976 sezonunda oynanan Şampiyonlar Ligi müsabakasını Benfica 7-0 kazanırken, iki takım bir sonraki eşleşmesini 2012-2013 yılında yaşadı.UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde sahasında 1-0 kazanan Fenerbahçe, Benfica'ya deplasmanda 3-1 mağlup olarak final şansını kaybetmişti.İki ekip Portekiz'de son resmi maçını 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynadı. Benfica sahasındaki maçı 1-0 kazanırken, deplasmanda da 1-1 berabere kalarak tur atlayan taraf oldu.Fenerbahçe ile Benfica, bu sezon başında Esuebio Kupası kapsamında oynanan hazırlık maçında da karşı karşıya geldi. Benfica, taraftarı önünde 3-2 kazandı.Fenerbahçe, Benfica karşısına tek eksikle çıkacak.Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Cenk Tosun, maç kadrosundan çıkarılmıştı. Bu futbolcunun yerine Kadıköy'de oynanan ilk müsabakada Cengiz Ünder kadroya dahil edilmişti.Cengiz Ünder, bu müsabakada da UEFA'ya verilen listede Cenk Tosun'un yerine kadroda yer alacak.Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 8. resmi maçı oynayacak.Daha önce oynanan 7 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. 2 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Portekiz'in Benfica ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 290. maçında boy gösterecek.Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 289 müsabakada 114 galibiyet elde ederken, 113 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 397 kez havalandırırken, kalesinde 411 gol gördü.Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde 42. maçını oynayacak.UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 41 karşılaşmada 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 62 gol attı, kalesinde 50 gole engel olamadı.UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Portekiz'in Benfica ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe, Portekiz takımlarına karşı 14. kez rakip olacak.Sarı-lacivertli ekip, bugüne kadar Portekiz takımlarına karşı çıktığı 13 karşılaşmada 5 galibiyet alırken, 2 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. 6 maçta ise Portekiz ekipleri sahadan galibiyetle ayrıldı.Fenerbahçe'nin Avrupa arenasında karşılaştığı ilk Portekiz takımı Benfica'ydı.1975-1976 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Benfica'yla eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmandaki maçı 7-0 kaybederken sahasında ise 1-0 kazanmıştı.Portekiz takımlarıyla oynadığı 13 maçın 7'sinde Benfica'ya rakip olan Fenerbahçe, evindeki 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, deplasmandaki 3 mücadeleyi ise kaybetti.2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Benfica'yla eşleşen sarı-lacivertliler, sahasında 1-0 kazandığı maçın rövanşında rakibine 3-1 mağlup olarak final şansını kaybetmişti.İki takım daha sonra 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşmış, Portekiz'deki maçı 1-0 kazanan Benfica, İstanbul'dan da 1-1'lik skorla dönerek turu geçmişti.Avrupa kupalarında bugüne kadar Portekiz ekiplerinden Benfica, Vitoria Setubal, Porto ve Braga'yla rakip olan Fenerbahçe, yalnızca Porto'ya karşı galibiyet alamadı.1990-1991 sezonunda UEFA Kupası'nda Vitoria Setubal'i ilk maçta evinde 3-0 yenen sarı-lacivertliler, deplasmanda da 3-2 kazanarak turu geçmeyi başardı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2008-2009 sezonunda gruplarda mücadele eden Fenerbahçe, Porto'yla aynı grupta yer alırken, iki maçta da rakibine kaybetti.Portekiz'deki maçı 3-1 kazanan Porto, İstanbul'dan da 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.Sarı-lacivertliler, 2015-2016 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Braga'yla eşleşti.İlk maçı İstanbul'da 1-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda ise 4-1 kaybederek organizasyondan elendi.Portekiz takımlarıyla oynadığı 13 maçta 14 kez gol sevinci yaşayan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 23 gol gördü.UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin Benfica maçı kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.Sarı-lacivertlilerde play-off turu ilk maçı öncesinde sakatlığı bulunan ve kadrodan çıkarılan Cenk Tosun yerine kadroya Cengiz Ünder dahil edilmişti.