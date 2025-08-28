28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Aldo Serena'dan Kenan Yıldız değerlendirmesi!

İtalyan efsanesi Aldo Serena, Juventus forması giyen milli oyuncu Kenan Yıldız hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 28 Ağustos 2025 15:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Aldo Serena'dan Kenan Yıldız değerlendirmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Aldo Serena, Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız hakkında dikkat çekici yorumlarda bulundu. Serena, Kenan'ı büyük bir potansiyel olarak gördüğünü belirtirken, onu ünlü Danimarkalı futbolcu Michael Laudrup ile kıyasladı.

"LAUDRUP'A BENZİYOR, AMA DAHA BİTİRİCİ"

Serena, Kenan Yıldız için şu ifadeleri kullandı:



"Oyun tarzında Laudrup'u hatırlatıyor. Özellikle driplingten sonraki hızlanmaları çok benziyor. Ama Laudrup bazen topu fazla ayağında tutardı. Kenan ise daha direkt, daha çok şut arıyor, bitiriciliği yüksek. Bu açıdan daha 'acımasız' diyebilirim."

Kenan'ın Juventus'un en önemli kozlarından biri olacağını söyleyen Serena, genç oyuncunun kişiliğine de dikkat çekti:

"Saha dışında nazik ve sakin, ama sahada özgüveni ve kazanma hırsı çok yüksek. Bu ateş onu büyük bir oyuncu yapacak."

 

SON HABERLER
Tümü
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
