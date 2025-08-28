28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-2
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
0-0
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
5-0
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
1-084'
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
3-183'
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
1-048'
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-0
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
0-1
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
3-1
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
4-1
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
2-081'
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
1-285'
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
0-041'
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
1-039'
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
1-140'

Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi'nde istediği oldu!

Geçen sezon katıldığı bir programda Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Manchester City ile karşılaşmak istediğini söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon iki İngiliz ekibiyle karşı karşıya gelecek.

28 Ağustos 2025 21:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool, Manchester City (İngiltere), Eintracht Frankfurt (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Bodo/Glimt (Norveç), Ajax (Hollanda), Monaco (Fransa) ve Union Saint-Gilloise (Belçika) ile eşleşti.

Galatasaray'ın Liverpool ve Manchester City ile eşleşmesinin ardından Okan Buruk'un geçen sezon katıldığı bir programda söylediği sözler gündem oldu.

OKAN BURUK'UN İSTEDİĞİ OLDU


27 Aralık 2024'te BTV'ye konuk olan başarılı teknik adam, o dönem Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği rakiplerin sorulmasının ardından Manchester City ve Liverpool yanıtını vermişti.

Okan Buruk, "Guardiola'nin Manchester City'si ve Arne Slot'un Liverpool'una karşı challenge yapmak isterim!" demişti.

Galatasaray, Liverpool ile iç sahada karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
