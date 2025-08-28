Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi'nde istediği oldu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool, Manchester City (İngiltere), Eintracht Frankfurt (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Bodo/Glimt (Norveç), Ajax (Hollanda), Monaco (Fransa) ve Union Saint-Gilloise (Belçika) ile eşleşti.
Galatasaray'ın Liverpool ve Manchester City ile eşleşmesinin ardından Okan Buruk'un geçen sezon katıldığı bir programda söylediği sözler gündem oldu.
OKAN BURUK'UN İSTEDİĞİ OLDU
27 Aralık 2024'te BTV'ye konuk olan başarılı teknik adam, o dönem Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği rakiplerin sorulmasının ardından Manchester City ve Liverpool yanıtını vermişti.
Okan Buruk, "Guardiola'nin Manchester City'si ve Arne Slot'un Liverpool'una karşı challenge yapmak isterim!" demişti.
Galatasaray, Liverpool ile iç sahada karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool, Manchester City (İngiltere), Eintracht Frankfurt (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Bodo/Glimt (Norveç), Ajax (Hollanda), Monaco (Fransa) ve Union Saint-Gilloise (Belçika) ile eşleşti.
Galatasaray'ın Liverpool ve Manchester City ile eşleşmesinin ardından Okan Buruk'un geçen sezon katıldığı bir programda söylediği sözler gündem oldu.
OKAN BURUK'UN İSTEDİĞİ OLDU
27 Aralık 2024'te BTV'ye konuk olan başarılı teknik adam, o dönem Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği rakiplerin sorulmasının ardından Manchester City ve Liverpool yanıtını vermişti.
Okan Buruk, "Guardiola'nin Manchester City'si ve Arne Slot'un Liverpool'una karşı challenge yapmak isterim!" demişti.
Galatasaray, Liverpool ile iç sahada karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.