28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Galatasaray, transferde hız kesmiyor: Sırada Camara var

Wilfried Singo'yu İstanbul'a getiren Galatasaray, Monaco'nun genç yıldızı Lamine Camara için de resmi girişimlere başladı.

calendar 28 Ağustos 2025 16:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Yeni sezona Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi yıldız isimlerle merhaba diyen Galatasaray, transferde gaza bastı.
 
Avrupa'da başarı hedefleyen sarı-kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
 
Son olarak uzun süredir kadrosuna katmak istediği Wilfried Singo'yu İstanbul'a getiren Galatasaray, transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamayla duyurdu.
 
CAMARA HAMLESİ
 
Singo transferinin ardından sarı-kırmızılılar, bir başka Monaco oyuncusu Lamine Camara için de harekete geçti.
 
Fransız ekibinin 21 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, bu transferde önemli aşama kaydetti.
 
DURSUN ÖZBEK MONAKO'DA
 
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Şampiyonlar Ligi kura çekimi için Monako şehrinde bulunuyor. Camara için görüşmeler devam ediyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
