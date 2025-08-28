28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-2
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
0-0
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
5-0
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
1-087'
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
3-187'
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
2-051'
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-0
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
0-1
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
3-1
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
4-1
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
2-084'
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
2-288'
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
0-044'
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
1-043'
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
2-143'

Şampiyonlar Ligi'nde tarihin en uzun deplasmanı!

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty, lig aşamasında Sporting Lizbon'a konuk olacak. Almaty'nin Lizbon'da çıkacağı maç Devler Ligi tarihinin en uzun deplasmanı olarak tarihe geçecek.

calendar 28 Ağustos 2025 21:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
2025/2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kuraları Monako'da çekildi. Temsilcimiz Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu 36 takımın fikstürü belli oldu.

Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Birbirinden zorlu ekiplerle mücadele edecek olan Kazak ekip, bu sezon Devler Ligi'nde tarihe geçecek.

EN UZUN DEPLASMAN


Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Sporting Lizbon deplasmanına konuk olacak olan Almaty, Estádio José de Alvalade'de sahaya çıkmak için Almatı'dan Portekiz'e yaklaşık 7 bin kilometrelik bir uçuş gerçekleştirecek.

Kazak temsilcisinin gerçekleştireceği bu uçuş yaklaşık 10-12 saat sürecek ve Almaty, Şampiyonlar Ligi tarihinin en uzak deplasman yolcuğunu yapmış olacak.

REAL MADRID GİDECEK

İspanyol devi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Kairat Almaty'ya konuk olacak. İspanyol devi bu deplasman için yaklaşık 6.500 KM yol gidecek ve 9 saatlik bir uçuş gerçekleştirecek.

İşte Kairat'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü:

Real Madrid (E)
Inter (D)
Club Brugge (E)
Arsenal (D)
Olympiacos (E)
Sporting (D)
Pafos (E)
Kopenhag (D)



