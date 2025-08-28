Şampiyonlar Ligi'nde tarihin en uzun deplasmanı!

2025/2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kuraları Monako'da çekildi. Temsilcimiz Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu 36 takımın fikstürü belli oldu.Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Birbirinden zorlu ekiplerle mücadele edecek olan Kazak ekip, bu sezon Devler Ligi'nde tarihe geçecek.Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Sporting Lizbon deplasmanına konuk olacak olan Almaty, Estádio José de Alvalade'de sahaya çıkmak için Almatı'dan Portekiz'e yaklaşık 7 bin kilometrelik bir uçuş gerçekleştirecek.Kazak temsilcisinin gerçekleştireceği bu uçuş yaklaşık 10-12 saat sürecek ve Almaty, Şampiyonlar Ligi tarihinin en uzak deplasman yolcuğunu yapmış olacak.İspanyol devi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Kairat Almaty'ya konuk olacak. İspanyol devi bu deplasman için yaklaşık 6.500 KM yol gidecek ve 9 saatlik bir uçuş gerçekleştirecek.Real Madrid (E)Inter (D)Club Brugge (E)Arsenal (D)Olympiacos (E)Sporting (D)Pafos (E)Kopenhag (D)