Haber Tarihi: 27 Ağustos 2025 16:01 - Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2025 16:01

Labubu nedir ve neden yasaklandı?

Labubu neden yasaklandığı ile merak konusu oldu. Son zamanlarda popülerliği hızla artan Labubu oyuncakları, hem çocuklar hem de yetişkin koleksiyonerler arasında bir fenomen haline gelmiştir. Ancak bu popülerlik, beraberinde bazı endişeleri ve yasaklama tartışmalarını da getirmiştir. Peki, Labubu neden tehlikeli? İşte, o ayrıntılar

Labubu nedir ve neden yasaklandı?
Abone Ol
Labubu, Hong Konglu sanatçı Kasing Lung tarafından yaratılan ve Çin merkezli Pop Mart şirketi tarafından üretilen bir tasarım oyuncak serisidir. "The Monsters" adlı serinin bir parçası olan Labubu karakteri, büyük gözleri, sivri kulakları ve "korkunç ama sevimli" olarak tanımlanan gülümsemesiyle dikkat çeker. Bu oyuncaklar genellikle "kör kutu" (blind box) sistemiyle satılır, yani alıcı kutuyu açana kadar içinden hangi figürün çıkacağını bilemez. Bu satış stratejisi, koleksiyon yapma arzusunu ve oyuncağa olan talebi artırmaktadır

Labubu Neden Tehlikeli Görülüyor?

Labubu oyuncaklarının tehlikeli olarak görülmesinin ardında hem psikolojik hem de fiziksel nedenler bulunmaktadır:

Psikolojik Etkiler: Uzmanlar, Labubu figürlerinin özellikle çocuklar ve gençler üzerinde dopamin odaklı bir bağımlılık yaratabileceğini belirtiyor. Bu oyuncaklara sahip olmak, sosyal çevrede bir statü sembolü ve kimlik aracı haline gelerek tüketim alışkanlıklarını ve kontrolsüz harcamaları tetikleyebiliyor.

Fiziksel Riskler: Piyasada orijinal ürünlerin yanı sıra güvenlik standartlarına uymayan sahte Labubu oyuncakları da bulunmaktadır. Bu sahte ürünler, fiziksel sağlık açısından risk oluşturabilir.

Kültürel ve Sembolik Tartışmalar: Bazı sosyal medya kullanıcıları, figürün görünümünü Mezopotamya mitolojisindeki şeytan figürü Pazuzu ile ilişkilendirmiştir. Ayrıca, oyuncağın "ürkütücü tasarımı" ve "gizemli figürü" nedeniyle çocukların psikolojisini olumsuz etkileyebileceği yönünde endişeler dile getirilmektedir.

Labubu Yasaklandı Mı?

Labubu oyuncaklarına yönelik resmi ve genel bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. Ancak bazı ülkelerde ve bölgelerde çeşitli kısıtlamalar ve satış durdurma kararları alınmıştır:

Erbil: Erbil'de Labubu bebeklerinin satışı, "kör kutu" yönteminin tüketiciyi yanılttığı ve figürlerin görünümünün yerel kültür ve geleneklere aykırı olduğu gerekçesiyle resmen yasaklanmıştır. Bu karar kapsamında yaklaşık 2.000 bebeğe el konulmuştur.

İngiltere: İngiltere'de bazı mağazalarda yaşanan aşırı yoğunluk ve izdiham nedeniyle müşteri güvenliğini sağlamak amacıyla mağaza içi satışlar geçici olarak durdurulmuştur. Bu durum, tam bir yasaklama değil, satış yöntemine yönelik bir düzenlemedir.

Diğer Ülkeler: Güney Kore'de de benzer şekilde mağazalardaki izdihamlar nedeniyle satışlar geçici olarak durdurulmuştur. Çin'de ise kaçak ürünlere karşı baskınlar yapılmış ve bankaların Labubu'yu promosyon olarak kullanması yasaklanmıştır.

Türkiye'de ise şu an için Labubu oyuncaklarına yönelik herhangi bir resmi yasaklama kararı bulunmamaktadır.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Labubu nedir ve neden yasaklandı? Gündem Labubu nedir ve neden yasaklandı?
Galatasaray'dan kaleye çift koldan hamle: Ederson ve Lammens Galatasaray Galatasaray'dan kaleye çift koldan hamle: Ederson ve Lammens
Premier Lig'i sarsan 'maçlarda şike' iddiası! Premier Lig Premier Lig'i sarsan "maçlarda şike" iddiası!
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 258. randevusunda Beşiktaş Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 258. randevusunda
Başakşehir, Avrupa'da 68. randevusuna çıkacak! RAMS Başakşehir Başakşehir, Avrupa'da 68. randevusuna çıkacak!
Beşiktaş, Lausanne'ı ağırlayacak Beşiktaş Beşiktaş, Lausanne'ı ağırlayacak
Gabriel Paulista: 'Fazla gol yedik ama hepimiz sorumluyuz' Beşiktaş Gabriel Paulista: "Fazla gol yedik ama hepimiz sorumluyuz"
Başakşehir'de Universitatea Craiova öncesi tek eksik RAMS Başakşehir Başakşehir'de Universitatea Craiova öncesi tek eksik
Göztepe'den 900 bin euroya büyük iş; Juan Silva Göztepe Göztepe'den 900 bin euroya büyük iş; Juan Silva
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Beşiktaş, Cerny transferinde sona geldi!
2
Hala gitmek istiyor; Dursun Özbek rapor bekliyor
3
Benfica - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
4
Manchester City, Galatasaray'dan takibe aldı: Arda Ünyay
5
Dursun Özbek'ten Monaco'ya çıkarma
6
Son karar Ederson & Singo
7
Vitor Pereira'dan 30 milyon euroluk transfer

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.