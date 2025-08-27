Labubu nedir ve neden yasaklandı?

Labubu, Hong Konglu sanatçı Kasing Lung tarafından yaratılan ve Çin merkezli Pop Mart şirketi tarafından üretilen bir tasarım oyuncak serisidir. "The Monsters" adlı serinin bir parçası olan Labubu karakteri, büyük gözleri, sivri kulakları ve "korkunç ama sevimli" olarak tanımlanan gülümsemesiyle dikkat çeker. Bu oyuncaklar genellikle "kör kutu" (blind box) sistemiyle satılır, yani alıcı kutuyu açana kadar içinden hangi figürün çıkacağını bilemez. Bu satış stratejisi, koleksiyon yapma arzusunu ve oyuncağa olan talebi artırmaktadır

Labubu oyuncaklarının tehlikeli olarak görülmesinin ardında hem psikolojik hem de fiziksel nedenler bulunmaktadır:

Psikolojik Etkiler: Uzmanlar, Labubu figürlerinin özellikle çocuklar ve gençler üzerinde dopamin odaklı bir bağımlılık yaratabileceğini belirtiyor. Bu oyuncaklara sahip olmak, sosyal çevrede bir statü sembolü ve kimlik aracı haline gelerek tüketim alışkanlıklarını ve kontrolsüz harcamaları tetikleyebiliyor.

Fiziksel Riskler: Piyasada orijinal ürünlerin yanı sıra güvenlik standartlarına uymayan sahte Labubu oyuncakları da bulunmaktadır. Bu sahte ürünler, fiziksel sağlık açısından risk oluşturabilir.

Kültürel ve Sembolik Tartışmalar: Bazı sosyal medya kullanıcıları, figürün görünümünü Mezopotamya mitolojisindeki şeytan figürü Pazuzu ile ilişkilendirmiştir. Ayrıca, oyuncağın "ürkütücü tasarımı" ve "gizemli figürü" nedeniyle çocukların psikolojisini olumsuz etkileyebileceği yönünde endişeler dile getirilmektedir.

Labubu oyuncaklarına yönelik resmi ve genel bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. Ancak bazı ülkelerde ve bölgelerde çeşitli kısıtlamalar ve satış durdurma kararları alınmıştır:

Erbil: Erbil'de Labubu bebeklerinin satışı, "kör kutu" yönteminin tüketiciyi yanılttığı ve figürlerin görünümünün yerel kültür ve geleneklere aykırı olduğu gerekçesiyle resmen yasaklanmıştır. Bu karar kapsamında yaklaşık 2.000 bebeğe el konulmuştur.

İngiltere: İngiltere'de bazı mağazalarda yaşanan aşırı yoğunluk ve izdiham nedeniyle müşteri güvenliğini sağlamak amacıyla mağaza içi satışlar geçici olarak durdurulmuştur. Bu durum, tam bir yasaklama değil, satış yöntemine yönelik bir düzenlemedir.

Diğer Ülkeler: Güney Kore'de de benzer şekilde mağazalardaki izdihamlar nedeniyle satışlar geçici olarak durdurulmuştur. Çin'de ise kaçak ürünlere karşı baskınlar yapılmış ve bankaların Labubu'yu promosyon olarak kullanması yasaklanmıştır.

Türkiye'de ise şu an için Labubu oyuncaklarına yönelik herhangi bir resmi yasaklama kararı bulunmamaktadır.