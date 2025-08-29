28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-2
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
0-0
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
5-0
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
1-0
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
3-2
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
3-0
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-0
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
0-1
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
3-1
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
4-1
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
2-0
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
3-2
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
1-2UZS
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
3-3UZS
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
4-1

ABD Açık'ta Jannik Sinner ve Iga Swiatek 3. tura çıktı

ABD Açık'ta erkekler 1 numarası Jannik Sinner ve kadınlar 2 numarası Swiatek, adını üçüncü tura yazdırdı.

calendar 29 Ağustos 2025 00:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
ABD Açık'ta Jannik Sinner ve Iga Swiatek 3. tura çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta İtalyan Jannik Sinner ve Polonyalı Iga Swiatek 3. tura yükseldi.

New York'taki turnuvanın 5. gününde tek erkeklerin dünya 1 numarası Sinner, ikinci turda klasmanın 36. sırasındaki Avustralyalı Alexei Popyrin ile karşılaştı.

Son şampiyon Sinner, 2 saat 1 dakika süren maçta rakibini 6-3, 6-2 ve 6-2 biten setlerle 3-0 yenerek tur atladı.


Tek kadınlarda 2022 yılının şampiyonu dünya 2 numarası Swiatek ise klasmanın 66. basamağındaki Hollandalı Suzan Lamens'i 2 saat 6 dakika sonunda 6-1, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek 3. tur bileti aldı.

Kadınlarda Rus Ekaterina Alexandrova (13), Brezilyalı Beatriz Haddad Maia (18), Çek Linda Noskova (21), Yunan Maria Sakkari, erkeklerde ise İtalyan Lorenzo Musetti (10), Rus Andrey Rublev (15) ve Kanadalı Denis Shapovalov (27) adlarını 3. tura yazdırdı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
