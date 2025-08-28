PAOK - Rijeka maçı ne zaman, saat kaçta? | PAOK - Rijeka maçı canlı izle şifresiz

UEFA Avrupa Ligi'de bu hafta PAOK ve Rijeka karşı karşıya gelecek. Mücadele CBC Sport ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "CBC Sport canlı izle, CBC Sport şifresiz" araması yapıyor. PAOK - Rijeka maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.PAOK - Rijeka maçını şifresiz ve canlı izlemek için CBC Sport'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, CBC Sport'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.PAOK - RIJEKA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZUEFA Avrupa Ligi'de bu PAOK, Rijeka ile karşı karşıya gelecek. PAOK - Rijeka maçı CBC Sport üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.PAOK - Rijeka maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 20:30'da oynanacak mücadele, CBC Sport kanalından canlı olarak izlenebilecek.