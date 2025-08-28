Haber Tarihi: 28 Ağustos 2025 13:19 - Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2025 13:19

PAOK - Rijeka maçı ne zaman, saat kaçta? | PAOK - Rijeka maçı canlı izle şifresiz

PAOK - Rijeka maçını ücretsiz CBC Sport izle | PAOK - Rijeka maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. CBC Sport'tan canlı izlenebilecek olan PAOK - Rijeka maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, PAOK - Rijeka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte PAOK - Rijeka maçı canlı yayın izleme detayları

UEFA Avrupa Ligi'de bu hafta PAOK ve Rijeka karşı karşıya gelecek. Mücadele CBC Sport ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "CBC Sport canlı izle, CBC Sport şifresiz" araması yapıyor. PAOK - Rijeka maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
PAOK - Rijeka maçını şifresiz ve canlı izlemek için CBC Sport'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, CBC Sport'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

UEFA Avrupa Ligi'de bu PAOK, Rijeka ile karşı karşıya gelecek. PAOK - Rijeka maçı CBC Sport üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.

PAOK - Rijeka maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 20:30'da oynanacak mücadele, CBC Sport kanalından canlı olarak izlenebilecek.


