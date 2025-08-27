Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında resmi açıklamalar sınırlı olsa da, MHP Genel Başkanı'nın zaman zaman kamuoyu önünde görünmesi ve siyasi faaliyetlerine devam etmesi, "Devlet Bahçeli öldü mü yaşıyor mu?" sorusuna yanıt olarak hayatta olduğunu göstermektedir. Ancak, sağlık durumuyla ilgili detaylı bilgi kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Devlet Bahçeli hayattadır. Ancak, sağlık durumu hakkında kesin ve detaylı bilgi kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Medyada yer alan haberler ve sosyal medyada dolaşan iddialar, çoğunlukla doğrulanmamış bilgiler içermektedir.



