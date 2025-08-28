28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-2
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
0-0
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
5-0
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
1-084'
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
3-183'
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
1-048'
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-0
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
0-1
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
3-1
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
4-1
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
2-081'
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
1-285'
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
0-041'
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
1-039'
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
1-140'

Fenerbahçe heyeti, Kerem'siz dönüyor!

Fenerbahçe, Benfica ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadı. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe heyeti, İstanbul'a geri döndü.

calendar 28 Ağustos 2025 22:10
Fotoğraf: AA
Benfica yenilgisinin ardından Kerem Aktürkoğlu pazarlığına Portekiz'de devam eden Fenerbahçe'de çarpıcı bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Benfica ile yaptığı görüşmede anlaşma sağlayamadı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Haberde Benfica ve Fenerbahçe'nin görüşmelere devam edeceği belirtildi. Ayrıca Fenerbahçe heyetinin İstanbul'a geri döndüğü aktarıldı. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
