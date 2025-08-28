Benfica yenilgisinin ardından Kerem Aktürkoğlu pazarlığına Portekiz'de devam eden Fenerbahçe'de çarpıcı bir gelişme yaşandı.
ANLAŞMA SAĞLANAMADI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Benfica ile yaptığı görüşmede anlaşma sağlayamadı.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK
Haberde Benfica ve Fenerbahçe'nin görüşmelere devam edeceği belirtildi. Ayrıca Fenerbahçe heyetinin İstanbul'a geri döndüğü aktarıldı.
