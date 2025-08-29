Galatasaray'da son ihtimal: Yann Sommer

Yeni sezon öncesi kaleci transferine öncelik veren Galatasaray 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Uzun süredir Manchester City'nin yıldız kalecisi Ederson için girişimlerde bulunan sarı-kırmızılılar, İngiliz devinin yüksek bonservis talepleri nedeniyle bu transferde geri adım atmak zorunda kaldı.

Alternatif isimlere yönelen Galatasaray, rotasını İtalya'ya çevirdi. İtalya basınına göre sarı-kırmızılılar, Inter forması giyen İsviçreli kaleci Yann Sommer için yeniden temas kurdu.

SOMMER İLE ANLAŞMA TAMAM

Haberde yer alan bilgilere göre, Galatasaray yönetimi daha önce de Sommer'in temsilcileriyle bir araya gelmiş ve taraflar arasında sözlü bir anlaşma sağlanmıştı. Oyuncunun sarı-kırmızılı formaya sıcak baktığı belirtilirken, tek engelin Inter olduğu ifade ediliyor.

INTER ZORLUK ÇIKARABİLİR

İtalyan devi Inter, 36 yaşındaki kalecisini sezon başlamadan kaybetmek istemiyor. Takımın ilk kalecisi konumundaki Sommer'in ayrılığı, kulübü sezon öncesi kritik bir durumda bırakabilir. Bu nedenle Inter, oyuncusunu bedelsiz ya da düşük bedelle göndermeye sıcak bakmıyor.

Galatasaray ise Sommer transferini, Ederson'un alternatif planı olarak görüyor. Yönetim, Inter'i ikna edebilmek için pazarlıklarını sürdürüyor.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla başarılı bir grafik çizen Yann Sommer, hem Serie A hem de Avrupa arenasında gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekmişti.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda, böylesine tecrübeli bir ismi kadrosuna katmak istediği vurgulanıyor.