29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Galatasaray'da son ihtimal: Yann Sommer

Ederson transferinde yaşanan zorluklar nedeniyle alternatif seçeneklere de bakan Galatasaray, Inter'in tecrübeli kalecisi Yann Sommer için yeniden devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, İsviçreli eldivenle daha önce yaptığı teması yeniden canlandırdı.

calendar 29 Ağustos 2025 09:54 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2025 10:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da son ihtimal: Yann Sommer
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezon öncesi kaleci transferine öncelik veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
 
Uzun süredir Manchester City'nin yıldız kalecisi Ederson için girişimlerde bulunan sarı-kırmızılılar, İngiliz devinin yüksek bonservis talepleri nedeniyle bu transferde geri adım atmak zorunda kaldı.
 
Alternatif isimlere yönelen Galatasaray, rotasını İtalya'ya çevirdi. İtalya basınına göre sarı-kırmızılılar, Inter forması giyen İsviçreli kaleci Yann Sommer için yeniden temas kurdu.
 
SOMMER İLE ANLAŞMA TAMAM
 
Haberde yer alan bilgilere göre, Galatasaray yönetimi daha önce de Sommer'in temsilcileriyle bir araya gelmiş ve taraflar arasında sözlü bir anlaşma sağlanmıştı. Oyuncunun sarı-kırmızılı formaya sıcak baktığı belirtilirken, tek engelin Inter olduğu ifade ediliyor.
 
INTER ZORLUK ÇIKARABİLİR
 
İtalyan devi Inter, 36 yaşındaki kalecisini sezon başlamadan kaybetmek istemiyor. Takımın ilk kalecisi konumundaki Sommer'in ayrılığı, kulübü sezon öncesi kritik bir durumda bırakabilir. Bu nedenle Inter, oyuncusunu bedelsiz ya da düşük bedelle göndermeye sıcak bakmıyor.
 
Galatasaray ise Sommer transferini, Ederson'un alternatif planı olarak görüyor. Yönetim, Inter'i ikna edebilmek için pazarlıklarını sürdürüyor.
 
PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR
 
Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla başarılı bir grafik çizen Yann Sommer, hem Serie A hem de Avrupa arenasında gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekmişti.
 
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda, böylesine tecrübeli bir ismi kadrosuna katmak istediği vurgulanıyor.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.