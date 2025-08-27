Bosna Hersek'ten harika başlangıç!

EUROBASKET 2025'te C grubu maçında Bosna Hersek ile Güney Kıbrıs karşı karşıya geldi.



Spyros Kyprianou Arena'da oynanan mücadeleyi Bosna Hersek 91-64 kazandı.



Bosna Hersek'te Jusuf Nurkic 18 sayı 6 ribaund ile takımının en skorer oyuncusu oldu.



Güney Kıbrıs'ta Konstantinos Simitsiz'in 22 sayı 6 ribaundluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.



Bu sonuçla birlikte Bosna Hersek, gruba 2 puanla başladı.



C grubunun ikinci maçlarında Bosna Hersek, İspanya ile karşılaşacak. Güney Kıbrıs ise Yunanistan ile mücadele edecek.