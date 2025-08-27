Bosna Hersek'ten harika başlangıç!

Sporx 2022 FIBA EuroBasket
EUROBASKET 2025'te Bosna Hersek, Güney Kıbrıs'ı 91-64 mağlup etti.

EUROBASKET 2025'te C grubu maçında Bosna Hersek ile Güney Kıbrıs karşı karşıya geldi.

Spyros Kyprianou Arena'da oynanan mücadeleyi Bosna Hersek 91-64 kazandı.

Bosna Hersek'te Jusuf Nurkic 18 sayı 6 ribaund ile takımının en skorer oyuncusu oldu.

Güney Kıbrıs'ta Konstantinos Simitsiz'in 22 sayı 6 ribaundluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Bu sonuçla birlikte Bosna Hersek, gruba 2 puanla başladı.

C grubunun ikinci maçlarında Bosna Hersek, İspanya ile karşılaşacak. Güney Kıbrıs ise Yunanistan ile mücadele edecek.
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Sırbistan11009864342
2Türkiye11009373202
3Portekiz11006250122
4Çek Cumhuriyeti10015062-121
5Letonya10017393-201
6Estonya10016498-341
