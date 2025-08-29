29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Alman futbol efsanesiden Nagelsmann'a Sane eleştirisi!

Alman futbolunun efsane ismi Lothar Matthaus, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın Leroy Sane'yi kadroya almama kararını eleştirdi. Matthaus, Sane'nin Galatasaray'daki performansının göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

29 Ağustos 2025 10:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Almanya Milli Takımı'nda kadro seçimleri tartışma yaratmaya devam ediyor.
 
Teknik direktör Julian Nagelsmann'ın, yıldız oyuncu Leroy Sane'yi son milli takım kadrosuna dahil etmemesi, tepkilere neden oldu. Eleştirilerin en dikkat çekeni ise Almanya futbolunun efsane ismi Lothar Matthaus'tan geldi.
 
"BU KARARI ANLAYAMIYORUM"
 
Alman basınından BILD'e konuşan Matthaus, Nagelsmann'ın kararını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:
 
"Leroy Sane'nin kadroya alınmamasını anlayamıyorum. Eğer mesele ligin seviyesi ise, o zaman Bundesliga'nın alt sıralarındaki oyuncular için de aynı şeyi söylemek mümkün. Onlar da bu seviyede değiller ve ayrıca uluslararası maçlarda oynamıyorlar."
 
"G.SARAY'DA BASKI ALTINDA, KENDİNİ KANITLIYOR"
 
Sane'nin Galatasaray'da kısa sürede fark yaratmaya başladığını belirten Matthaus, oyuncunun uluslararası seviyeye geri dönmesi gerektiğini savundu:
 
Sane, Galatasaray'da baskı altında, kendini kanıtlamak zorunda. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Kısa bir alışma döneminden sonra bir gol attı ve bir asist yaptı. Ben olsam onu kadroya alır, güven verirdim ve Türkiye'deki gelişimini daha uzun vadede izlerdim."
 
NAGELSMANN SESSİZLİĞİNİ KORUYOR
 
Julian Nagelsmann cephesinden eleştirilere bir açıklama gelmezken, Sane'nin gelecekteki kadro seçimlerinde nasıl bir konumda yer alacağı merak konusu.
 
Özellikle Galatasaray'da göstereceği performans, bu kararları doğrudan etkileyebilir.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
