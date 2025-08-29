Samsunspor, Konferans Ligi'nde devam edecek!

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında Samsunspor, sahasında Panathinaikos'u konuk etti. Mücadele 0-0 sona erdi.İlk karşılaşmayı deplasmanda 2-1 kaybeden Samsunspor, Avrupa Ligi'nden elendi.Samsunspor, Avrupa macerasına Konferans Ligi lig etabından devam edecek.7. dakikada Samsunspor'un atağında Mouandilmadji'in pasında penaltı noktasında topla buluşan Emre Kılıç'ın şutunda kaleci Dragowski'nin yüzüne çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.22. dakikada Zeki Yavru'nun sağ çaprazdan ortasında ön direkte iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top, az farkla direğin üstünden auta gitti.23. dakikada Panathinaikos'un kazandığı serbest vuruşu Bakasetas kullandı. Bu futbolcunun altı pas içine ortasında topla buluşan Kiriakopoulos'un yerden şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin dibinden auta çıktı.38. dakikada Samsunspor'un ani gelişen atağında Makoumbou'nun pasına hareketlenen Musaba'nın ceza sahasına girer girmez sert şutunda top, kaleci Dragowski'den oyun alanına döndü.42. dakikada misafir takımın atağında Bakasetas'ın pasında ceza sahası içinde kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan loannidis'in plase vuruşunda top, yan ağlara takıldı.45. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Musaba'nın şutunda kaleci, Dragowski gole izin vermedi.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.66. dakikada Panathinaikos'un atağında loannidis'in pasında Tete, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda top, kaleci Okan Kocuk'tan geri döndü.70. dakikada Samsunspor'un kazandığı korner atışını Zeki Yavru, kullandı. Bu futbolcunun ön direğe ortasında iyi yükselen Dimata'nın kafa vuruşunda top, direğin üstünden auta çıktı.87. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest atışı Ntcham kullandı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Dragowski, topu kontrol etti.Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.Stat: Samsun Yeni 19 MayısHakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 78 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel (Dk. 60 Holse), Makoumbou (Dk. 85 Soner Aydoğdu), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 60 Dimata), Musaba, Mouandilmadji (Dk. 78 Polat Yaldır)Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas (Dk. 71 Siopis), Chirivella, Cerin, Tete (Dk. 90 Jeremejeff), Duricic (Dk. 63 Pellistri), loannidis (Dk. 71 Swiderski)Sarı kartlar: Dk. 90+5 Tomasson, Dk. 90+6 Van Drongelen (Samsunspor), Dk. 28 Cerin, Dk. 82 Touba, Dk.90+4 Jeremejeff (Panathinaikos)