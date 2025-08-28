Andre Onana'ya ağır eleştiri: 'Kaleci değil!'

İngiltere Lig Kupası 2. turunda Manchester United, Grimsby Town'a penaltılarda (2-2, 11-12) elenirken kaleci Andre Onana yaptığı hatalarla gündeme oturdu.
Mücadele sonrası konuşan Paul Parker, tecrübeli kaleciye sert eleştiriler yöneltti.
Parker, "Dışarı çıktığımda bana ilk sorulan şey 'Kalecinizin nesi var?' oluyor. Sorun şu ki o bir kaleci değil. Dünyanın en iyi pasörü olması umurumda değil, benim görmek istediğim şey kurtarış yapabilmesi. Manchester United'ın kaleciye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.
"ALTAY VE ONANA'DAN DAHA İYİ"
Parker, takımda yedek kaleci olarak bulunan Tom Heaton'un şans bulması gerektiğini savundu.
Eski savunmacı, "Heaton olsam derdim ki: 'Ben o ikisinden (Onana ve Bayındır) daha iyiyim!' Çünkü sahada olsa her şeyi kitabına uygun yapardı. Ona bakar ve 'İşte bu kaleci!' dersiniz." şeklinde konuştu.
"GRIMSBY'NİN KADRO MAAŞI BİZDEKİ BİR OYUNCUYA EŞİT"
Manchester United'daki maaş dengesine de değinen Parker, "Sahada en az bir oyuncu vardı ki onun haftalık maaşı, Grimsby'nin tüm kadrosunun maaşına eşitti. Bizde haftada 200 bin sterlinden fazla kazanan oyuncular var. Bu çok şey anlatıyor, bu açıdan durum kötü." ifadelerini kullandı.
Mücadele sonrası konuşan Paul Parker, tecrübeli kaleciye sert eleştiriler yöneltti.
Parker, "Dışarı çıktığımda bana ilk sorulan şey 'Kalecinizin nesi var?' oluyor. Sorun şu ki o bir kaleci değil. Dünyanın en iyi pasörü olması umurumda değil, benim görmek istediğim şey kurtarış yapabilmesi. Manchester United'ın kaleciye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.
"ALTAY VE ONANA'DAN DAHA İYİ"
Parker, takımda yedek kaleci olarak bulunan Tom Heaton'un şans bulması gerektiğini savundu.
Eski savunmacı, "Heaton olsam derdim ki: 'Ben o ikisinden (Onana ve Bayındır) daha iyiyim!' Çünkü sahada olsa her şeyi kitabına uygun yapardı. Ona bakar ve 'İşte bu kaleci!' dersiniz." şeklinde konuştu.
"GRIMSBY'NİN KADRO MAAŞI BİZDEKİ BİR OYUNCUYA EŞİT"
Manchester United'daki maaş dengesine de değinen Parker, "Sahada en az bir oyuncu vardı ki onun haftalık maaşı, Grimsby'nin tüm kadrosunun maaşına eşitti. Bizde haftada 200 bin sterlinden fazla kazanan oyuncular var. Bu çok şey anlatıyor, bu açıdan durum kötü." ifadelerini kullandı.