28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Andre Onana'ya ağır eleştiri: "Kaleci değil!"

Manchester United'ın eski oyuncularından Paul Parker, takımın kalecisi Andre Onana'yı eleştirdi.

28 Ağustos 2025 17:39
Fotoğraf: Imago
Andre Onana'ya ağır eleştiri: 'Kaleci değil!'
İngiltere Lig Kupası 2. turunda Manchester United, Grimsby Town'a penaltılarda (2-2, 11-12) elenirken kaleci Andre Onana yaptığı hatalarla gündeme oturdu.

Mücadele sonrası konuşan Paul Parker, tecrübeli kaleciye sert eleştiriler yöneltti.

Parker, "Dışarı çıktığımda bana ilk sorulan şey 'Kalecinizin nesi var?' oluyor. Sorun şu ki o bir kaleci değil. Dünyanın en iyi pasörü olması umurumda değil, benim görmek istediğim şey kurtarış yapabilmesi. Manchester United'ın kaleciye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

"ALTAY VE ONANA'DAN DAHA İYİ"

Parker, takımda yedek kaleci olarak bulunan Tom Heaton'un şans bulması gerektiğini savundu.


Eski savunmacı, "Heaton olsam derdim ki: 'Ben o ikisinden (Onana ve Bayındır) daha iyiyim!' Çünkü sahada olsa her şeyi kitabına uygun yapardı. Ona bakar ve 'İşte bu kaleci!' dersiniz." şeklinde konuştu.

"GRIMSBY'NİN KADRO MAAŞI BİZDEKİ BİR OYUNCUYA EŞİT"

Manchester United'daki maaş dengesine de değinen Parker, "Sahada en az bir oyuncu vardı ki onun haftalık maaşı, Grimsby'nin tüm kadrosunun maaşına eşitti. Bizde haftada 200 bin sterlinden fazla kazanan oyuncular var. Bu çok şey anlatıyor, bu açıdan durum kötü." ifadelerini kullandı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
