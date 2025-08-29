28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-2
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
0-0
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
5-0
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
1-0
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
3-2
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
3-0
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-0
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
0-1
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
3-1
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
4-1
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
2-0
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
3-2
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
1-2UZS
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
3-3UZS
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
4-1

Galatasaray'da Onyedika imzaya yakın

Galatasaray, orta saha için Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı oyuncu için kiralama + zorunlu satın alma teklifinde bulundu. İşte detaylar...

calendar 29 Ağustos 2025 08:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, şimdi de rotasını orta saha transferine çevirdi. 
 
Tottenham'da forma giyen Yves Bissouma ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine sarı-kırmızılılar, gözünü Club Brugge'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Raphael Onyedika'ya dikti.
 
ONYEDIKA TEKLİFE 'EVET' DEDİ
 
24 yaşındaki Onyedika'nın Galatasaray'ın yaptığı teklifi kabul ettiği öğrenilirken, yönetim Belçika ekibiyle bonservis pazarlıklarına başladı. Cim Bom, yıldız oyuncu için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye soktu.
 
KİRALAMA + OPSİYON
 
Club Brugge'ün Onyedika için 25 milyon euro talep ettiği belirtilirken, Galatasaray tarafı transferi 2 aşamalı bir teklif ile bitirmeyi planlıyor.
 
Sarı-kırmızılı yönetim, 5 milyon euro kiralama bedelinin yanı sıra gelecek sezon için 15 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunu içeren resmi teklifini Belçika kulübüne iletti.
 
Transferde kısa süre içinde gelişme yaşanması bekleniyor. Onyedika'nın da sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
 
CLUB BRUGGE KARNESİ
 
Brugge formasıyla 150 resmi maça çıkan Onyedika 6 gol ve 5 asist ile takımına katkı sağladı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
