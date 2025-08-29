Galatasaray'da Onyedika imzaya yakın

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray , şimdi de rotasını orta saha transferine çevirdi.

Tottenham'da forma giyen Yves Bissouma ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine sarı-kırmızılılar, gözünü Club Brugge'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Raphael Onyedika'ya dikti.

ONYEDIKA TEKLİFE 'EVET' DEDİ

24 yaşındaki Onyedika'nın Galatasaray'ın yaptığı teklifi kabul ettiği öğrenilirken, yönetim Belçika ekibiyle bonservis pazarlıklarına başladı. Cim Bom, yıldız oyuncu için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye soktu.

KİRALAMA + OPSİYON

Club Brugge'ün Onyedika için 25 milyon euro talep ettiği belirtilirken, Galatasaray tarafı transferi 2 aşamalı bir teklif ile bitirmeyi planlıyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, 5 milyon euro kiralama bedelinin yanı sıra gelecek sezon için 15 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunu içeren resmi teklifini Belçika kulübüne iletti.

Transferde kısa süre içinde gelişme yaşanması bekleniyor. Onyedika'nın da sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor.