Beşiktaş, Sancho için beklemede!

Beşiktaş'ta kanat transferi gündemi kapsamında Jadon Sancho çalışmaları devam ediyor.
Manchester United'dan ayrılmak isteyen İngiliz yıldıza Avrupa ve ABD'den birçok teklif gelmişti. Ancak ABD'de transfer dönemi 21 Ağustos'ta sona erdi. Sadece bonservisi elinde oyuncular MLS'e gidebiliyor. Avrupa'dan da beklediği teklifi alamayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu için Beşiktaş takibini sürdürüyor.
Son olarak İtalyan ekibi Roma ile görüşmelerinde beklediğini bulamayan Sancho, diğer tekliflere yönelmeyi düşünüyor. Manchester United'ın da dünyaca ünlü yıldızın kararını beklediği vurgulandı. Sancho'nun kariyeri için nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu.
Beşiktaş'ın Jadon Sancho'nun tavrına göre hareket edeceği aktarıldı.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık geçiren Jadon Sancho, 42 maça çıktı ve 5 gol 10 asistlik katkıda bulundu.
