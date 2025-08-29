28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-2
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
0-0
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
5-0
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
1-0
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
3-2
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
3-0
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-0
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
0-1
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
3-1
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
4-1
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
2-0
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
3-2
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
1-2UZS
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
3-3UZS
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
4-1

Beşiktaş, Sancho için beklemede!

Manchester United'dan ayrılmak isteyen Jadon Sancho, Avrupa'da aradığı teklifi bulamadı. Beşiktaş, İngiliz yıldız için takibini sürdürüyor.

calendar 29 Ağustos 2025 08:51
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Sancho için beklemede!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ta kanat transferi gündemi kapsamında Jadon Sancho çalışmaları devam ediyor.

Manchester United'dan ayrılmak isteyen İngiliz yıldıza Avrupa ve ABD'den birçok teklif gelmişti. Ancak ABD'de transfer dönemi 21 Ağustos'ta sona erdi. Sadece bonservisi elinde oyuncular MLS'e gidebiliyor. Avrupa'dan da beklediği teklifi alamayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu için Beşiktaş takibini sürdürüyor.

Son olarak İtalyan ekibi Roma ile görüşmelerinde beklediğini bulamayan Sancho, diğer tekliflere yönelmeyi düşünüyor. Manchester United'ın da dünyaca ünlü yıldızın kararını beklediği vurgulandı. Sancho'nun kariyeri için nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu.

Beşiktaş'ın Jadon Sancho'nun tavrına göre hareket edeceği aktarıldı. 


PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık geçiren Jadon Sancho, 42 maça çıktı ve 5 gol 10 asistlik katkıda bulundu. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.