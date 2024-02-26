UEFA'dan hakem Atilla Karaoğlan'a görev

UEFA resmi sitesinden yaptığı açıklamada Türk hakem Atilla Karaoğlan'a maç verildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan hakem Atilla Karaoğlan'a görev
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26 Şubat 2024 16:51
FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Gençlik Ligi'nde yarın Almanya'nın Mainz ile İngiltere'nin Manchester City takımları arasında oynanacak son 16 turu maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Almanya'nın Mainz kentindeki Bruchweg Stadı'nda TSİ 18.00'de başlayacak müsabakada düdük çalacak Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Almanya Futbol Federasyonundan Patrick Schwengers olacak.

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