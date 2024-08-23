UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!

UEFA, Lille maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle Fenerbahçe'ye 1 yıl ertelemeli kısmı tribün kapatma cezası verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!
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23 Ağustos 2024 16:51
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. tur ön elemesinde Lille ile karşılaşan Fenerbahçe, bu turda iç sahada oynadığı maç nedeniyle UEFA'dan ceza aldı.

UEFA, Lille maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle Fenerbahçe'ye 1 yıl ertelemeli kısmı tribün kapatma cezası verdi.

Fenerbahçe, Lille ile oynadığı maçlarda deplasmanda rakibine 2-1 kaybetmiş, sahasındaki maç 1-1 berabere bitmiş ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.

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