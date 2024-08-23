UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. tur ön elemesinde Lille ile karşılaşan Fenerbahçe, bu turda iç sahada oynadığı maç nedeniyle UEFA'dan ceza aldı.
UEFA, Lille maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle Fenerbahçe'ye 1 yıl ertelemeli kısmı tribün kapatma cezası verdi.
Fenerbahçe, Lille ile oynadığı maçlarda deplasmanda rakibine 2-1 kaybetmiş, sahasındaki maç 1-1 berabere bitmiş ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.
UEFA, Lille maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle Fenerbahçe'ye 1 yıl ertelemeli kısmı tribün kapatma cezası verdi.
Fenerbahçe, Lille ile oynadığı maçlarda deplasmanda rakibine 2-1 kaybetmiş, sahasındaki maç 1-1 berabere bitmiş ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.
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