14 Kasım
Finlandiya-Malta
20:00
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
22:45
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
22:45
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
22:45
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
22:45
14 Kasım
Polonya-Hollanda
22:45

UEFA'dan Fenerbahçe ve Viktoria Plzen'e ceza!

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu Fenerbahçe'ye Viktoria Plzen maçındaki saha ve tribün olayları nedeniyle ceza verdi. Irkçı pankart açan Plzen tarafına verilen ceza ise çok hafif kaldı!

calendar 14 Kasım 2025 10:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA'dan Fenerbahçe ve Viktoria Plzen'e ceza!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye Viktoria Plzen maçındaki saha ve tribün olayları nedeniyle toplamda 78.500 Euro para cezası verdi.

Ayrıca bir sonraki UEFA Avrupa Ligi maçında deplasman tribününe bilet satmasını yasakladı. Bu yasak 2 yıl boyunca denetime tabi olacak ve ilk deplasman maçında tribünde yaşanacak taşkınlıkta uygulamaya konulacak.

PLZEN'E VERİLEN CEZA!


UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Çekya deplasmanıda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmaya tribünlerde yaşananlar damga vurdu. Plzen taraftarları, asker görseli bulunan ve üzerinde "Vojna s Turkem musi bejt" (Türklerle savaş olmalı) yazan pankart açtı.

UEFA pankartı ırkçı buldu. Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Viktoria Plzeň taraftarlarının ırkçı ve/veya ayrımcı davranışları nedeniyle kulübe 15 bin Euro para cezası verilmesine ve ev sahibi olarak oynayacağı bir sonraki UEFA kulüp müsabakasında stadının bir bölümünün kısmen kapatılmasına karar verdi.



2 YIL GÖZETİM ALTINDA OLACAKLAR

Aynı karşılaşma sonrası Fenerbahçe'ye ise ceza yağdı. Kurul, Fenerbahçe taraftarlarının ayrımcı davranışları nedeniyle 15 bin Euro para cezası verdi. Ayrıca bir sonraki UEFA müsabakası için deplasman taraftarlarına bilet satışının yasaklandı. Tribün cezası iki yıl boyunca denetim altında olacak ve ilk deplasman maçında tribünde yaşanacak bir taşkınlık durumunda yürürlüğe konulacak.

Sarı-lacivertlilerin ayrıca dört farklı olaydan dolayı UEFA fatura kesti. Sarı lacivertlilere çıkan toplam fatura 78 bin euro oldu. Böylece Fenerbahçe'ye çıkan maddi ceza Plzen'e kesilenin beş katını geçti.

-Fenerbahçe takımının uygunsuz davranışı - 8 bin euro.

-Taraftarın stadyumda neden olduğu zarar - 15 bin euro

-Taraftarın meşale yakması - 15 bin euro

-Taraftarın sahaya madde atması - 25 bin euro.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.