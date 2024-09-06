UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına katılacak 36 takımın belli olmasının ardından şampiyonluk oranları açıklandı.
İngiliz ekibi Tottenham, 5.20'lik oranıyla favori gösterildi. Bir diğer İngiliz ekibi Manchester United ise 5.60'lık oranıyla ikinci sırada gösterildi. 2022'de Konferans Ligi'ni kazanan, 2023'te ise Avrupa Ligi finali oynayan Roma, 8.40'lık oranıyla üçüncü sırada yer aldı.
11.00 oranla Athletic Bilbao, Porto, Real Sociedad dördüncü sırayı paylaştı.
Fenerbahçe ve Galatasaray, 19.00 oranlarıyla 9. sırada yer aldı. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu için 35.00 oran açıldı.
Peki sence kim şampiyon olacak? Bilyoner'de tahminini yap ve fırsatı kaçırma.
BİLYONER'DE HEMEN OYNAMAK İÇİN TIKLA!
İngiliz ekibi Tottenham, 5.20'lik oranıyla favori gösterildi. Bir diğer İngiliz ekibi Manchester United ise 5.60'lık oranıyla ikinci sırada gösterildi. 2022'de Konferans Ligi'ni kazanan, 2023'te ise Avrupa Ligi finali oynayan Roma, 8.40'lık oranıyla üçüncü sırada yer aldı.
11.00 oranla Athletic Bilbao, Porto, Real Sociedad dördüncü sırayı paylaştı.
Fenerbahçe ve Galatasaray, 19.00 oranlarıyla 9. sırada yer aldı. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu için 35.00 oran açıldı.
Peki sence kim şampiyon olacak? Bilyoner'de tahminini yap ve fırsatı kaçırma.
BİLYONER'DE HEMEN OYNAMAK İÇİN TIKLA!
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU