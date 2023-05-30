Futbolda daha önce UEFA Kupası, sonrasında UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok İspanya takımları kazandı.



İspanya, 1971'den bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 18 kez finallerde temsil edildi ve 13 kez şampiyonluk yaşadı.



İngilizler 17 kez, İtalyanlar ise 16 kez yer aldıkları finallerde 9'ar defa şampiyonluğa ulaştı.



Bu ülkeleri 7 zaferle Almanya ekipleri, 4 kupayla da Hollanda takımları takip etti.



FRANSZLAR FİNAL KAZANAMIYOR



UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 5 kez finale çıkan Fransa ekipleri, kupayı kazanmayı başaramadı.



İlk olarak 1977-1978 sezonunun finalinde Fransa'nın Bastia ekibi, Hollanda'nın PSV takımına (0-0, 3-0) karşı başarılı olamadı. 1995-1996 sezonunda yine Fransa ekibi Bordeaux, Almanya'nın Bayern Münih takımına finalde 2-0 ve 3-1'lik sonuçlarla boyun eğdi.



Olympique Marsilya ise 1998-1999 sezonundaki ilk finalinde İtalya'nın Parma takımına 3-0 yenildi. 2003-2004 finalinde İspanya'nın Valencia takımına 2-0 mağlup olan Marsilya, 2017-2018 sezonunda da bir başka İspanya temsilcisi Atletico Madrid'e 3-0 yenilerek kupaya yine uzanamadı.



