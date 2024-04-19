UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın golü Yusuf Yazıcı'dan

Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın Aston Villa'ya attığı gol, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 'Haftanın golü' seçildi. Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin golü ise 3. sırada yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın golü Yusuf Yazıcı'dan
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19 Nisan 2024 14:30
Fransa temsilcisi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın Aston Villa'ya attığı gol, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın en iyisi seçildi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Lille'in normal süresini 2-1 üstün tamamladığı maçta takımının ilk golünü kaydeden milli futbolcu, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Cristiano Biraghi (Fiorentina) ve Ferran Jutgla'nın (Club Brugge) önünde ilk sırayı aldı.

Lille, çeyrek finalde 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Aston Villa'ya karşı 90 dakikayı 2-1 önde kapatmış, penaltılarda ise rakibine 4-3 yenilerek turnuvadan elenmişti. 

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