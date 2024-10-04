Uduokhai: 'Böylesini görmedim'

Beşiktaş forması giyen Felix Uduokhai, Eintracht Frankfurt maçının ardından konuştu.
Uduokhai, "Şunu söyleyebilirim, takım olarak, stadyumdaki taraftarlar olarak hepimiz büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Skora bakınca, Frankfurt'un net bir galibiyet diye düşünebilirler. Frankfurt, attığı gol kadar pozisyonla girmiştir. Ufak detaylarda bizi cezalandırdılar. Biz, çok fazla fırsat kaçırdık, iyi oynadık. İkinci golü çok kolay yedik, bize yakışmadı. Her şeyi verdik ama olmadı." dedi.
Alman savunma oyuncusu, taraftarın desteği için, "Taraftarımız bize inanılmaz destek oluyor. Kariyerim boyunca Almanya'da böyle bir şey yaşamadım. Skordan bağımsız onların desteklerini hissediyoruz. Herkes büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor, her şeyi denedik, olmadı." sözlerini sarf etti.
Felix Uduokhai, son olarak, penaltı pozisyonunda kendisinin faul yapmaması ancak sarı kart görmesiyle ilgili, "Tam olarak anlayamadım ben de sarı kartı, belki kurallar böyledir. Ben çok yakındım ve temas olmadığını gördüm. Hakeme gidip açıklamasını istedim, VAR'a da gitmesi gerektiğini söyleyecektim ama sarı kart gösterdi. Tekrar izlemedim ama bana göre penaltı değil. Futbolda böyle oluyor. Normal bir şekilde konuşmak istemiştim ama direkt sarı kart verdi." diye konuştu.
Uduokhai, "Şunu söyleyebilirim, takım olarak, stadyumdaki taraftarlar olarak hepimiz büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Skora bakınca, Frankfurt'un net bir galibiyet diye düşünebilirler. Frankfurt, attığı gol kadar pozisyonla girmiştir. Ufak detaylarda bizi cezalandırdılar. Biz, çok fazla fırsat kaçırdık, iyi oynadık. İkinci golü çok kolay yedik, bize yakışmadı. Her şeyi verdik ama olmadı." dedi.
Alman savunma oyuncusu, taraftarın desteği için, "Taraftarımız bize inanılmaz destek oluyor. Kariyerim boyunca Almanya'da böyle bir şey yaşamadım. Skordan bağımsız onların desteklerini hissediyoruz. Herkes büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor, her şeyi denedik, olmadı." sözlerini sarf etti.
Felix Uduokhai, son olarak, penaltı pozisyonunda kendisinin faul yapmaması ancak sarı kart görmesiyle ilgili, "Tam olarak anlayamadım ben de sarı kartı, belki kurallar böyledir. Ben çok yakındım ve temas olmadığını gördüm. Hakeme gidip açıklamasını istedim, VAR'a da gitmesi gerektiğini söyleyecektim ama sarı kart gösterdi. Tekrar izlemedim ama bana göre penaltı değil. Futbolda böyle oluyor. Normal bir şekilde konuşmak istemiştim ama direkt sarı kart verdi." diye konuştu.