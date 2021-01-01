Udonis Haslem, 19. yılında da Miami'de!

Serbest oyuncu Udonis Haslem'in bir yıllık anlaşma ile Miami Heat'te kalmaya devam edeceği bildirildi.



Heat tarihinin en uzun süre forma giymiş oyuncusu olan Haslem, 2.6 milyon dolarlık veteran minimum kontrat ile bir sezon daha South Beach'te kalacağı açıklandı.



NBA'deki 19'uncu sezonuna girecek olan ve Heat ile kariyerinde 7.6 sayı ve 6.7 ribaund ortalamalarına sahip olan Haslem, üç NBA şampiyonluğu kazanan kadroların hepsinin bir parçasıydı.



41 yaşındaki oyuncu, bu yaz kadrosunda birçok değişiklik yapan Heat ekibinin lider ismi olmaya devam edecek.



