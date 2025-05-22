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Uchenna Ogundu için Fenerbahçe açıklaması!

Şanlıurfaspor Basın Sözcüsü ve Mali İşler Sorumlusu Mustafa Kemal Polat, Uchenna Ogundu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

calendar 22 Mayıs 2025 12:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Uchenna Ogundu için Fenerbahçe açıklaması!
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Şanlıurfaspor Basın Sözcüsü ve Mali İşler Sorumlusu Mustafa Kemal Polat, Uchenna Ogundu ile ilgili açıklama yaptı.

Polat, Uchenna Ogundu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Mustafa Kemal Polat'ın açıklaması şu şekilde:

"Son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, futbolcumuz Uchenna Ogundu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddialar asılsız olup, kulübümüz ile oyuncumuz arasında bu yönde herhangi bir resmi gelişme bulunmamaktadır.

Kamuoyunun, bu tür spekülatif ve doğruluğu teyit edilmemiş haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz. Kulübümüzle ilgili bir transfer gelişmesi yaşanması durumunda, gerekli bilgilendirme yalnızca kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla yapılacaktır."

BU SEZON PERFORMANSI

Şanlıurfaspor'da bu sezon 19 maçta süre bulan 19 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.


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