U20 Kadın Voleybol Milli Takımımız, grup lideri!

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa şampiyonası grup aşamasındaki 7. ve son maçında Bulgaristan'ı 3-0 yenerek grubunu lider bitirdi ve Polonya ile eşleşti.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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U20 Kadın Voleybol Milli Takımımız, grup lideri!
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14 Ağustos 2024 00:45
Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa şampiyonası grup aşamasındaki 7. ve son maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden ay-yıldızlılar, 1. Grup'taki son karşılaşmasına çıktı.

Milli takım, ev sahibi Bulgaristan'a karşı başkent Sofya'da oynadığı maçı 25-19, 25-17 ve 25-23'lük setlerle kazandı.

Grubunu 7'de 7 yaparak lider bitiren Türkiye, yarı finalde 2. Grup'ta ikinci olan Polonya ile 16 Ağustos Cuma günü karşılaşacak.

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