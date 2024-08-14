U20 Kadın Voleybol Milli Takımımız, grup lideri!

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa şampiyonası grup aşamasındaki 7. ve son maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden ay-yıldızlılar, 1. Grup'taki son karşılaşmasına çıktı.
Milli takım, ev sahibi Bulgaristan'a karşı başkent Sofya'da oynadığı maçı 25-19, 25-17 ve 25-23'lük setlerle kazandı.
Grubunu 7'de 7 yaparak lider bitiren Türkiye, yarı finalde 2. Grup'ta ikinci olan Polonya ile 16 Ağustos Cuma günü karşılaşacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden ay-yıldızlılar, 1. Grup'taki son karşılaşmasına çıktı.
Milli takım, ev sahibi Bulgaristan'a karşı başkent Sofya'da oynadığı maçı 25-19, 25-17 ve 25-23'lük setlerle kazandı.
Grubunu 7'de 7 yaparak lider bitiren Türkiye, yarı finalde 2. Grup'ta ikinci olan Polonya ile 16 Ağustos Cuma günü karşılaşacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU