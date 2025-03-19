U20 Futbol Milli Takımı, Elit Lig maçında İtalya'yı ağırlayacak

20 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Elit Lig maçında perşembe günü İtalya'yı konuk edecek.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Pendik Stadı'ndaki müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.
Teknik direktör Erdal Güneş yönetimindeki ay-yıldızlılar, Elit Lig'de geride kalan 5 müsabakada 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Milliler, son maçında Almanya'ya 2-0 mağlup oldu.
Ay-yıldızlı ekip, ligde İtalya'dan sonra 25 Mart Salı günü Targovişte şehrinde Romanya ile karşılaşacak.
Pendik Stadı'ndaki müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.
Teknik direktör Erdal Güneş yönetimindeki ay-yıldızlılar, Elit Lig'de geride kalan 5 müsabakada 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Milliler, son maçında Almanya'ya 2-0 mağlup oldu.
Ay-yıldızlı ekip, ligde İtalya'dan sonra 25 Mart Salı günü Targovişte şehrinde Romanya ile karşılaşacak.