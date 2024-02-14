U19 Milli Takımımız, İskoçya'yı yendi

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Uluslararası Dostluk Turnuvası'nın ikinci maçında İskoçya'yı 1-0 yendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Umag kasabasındaki Sport Center'da oynanan karşılaşmanın tek golü 77. dakikada Halil Özdemir'den geldi.
Turnuvadaki diğer maçlarda Yunanistan, Letonya'yı 3-0 mağlup ederken; Suudi Arabistan ise Hırvatistan'ı 2-1'lik skorla geçti.
Teknik direktörlüğünü Soykan Başar'ın yaptığı 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, organizasyondaki ilk maçında da Yunanistan'ı 2-1 yenmişti.
19 Yaş Altı Milli Takımı, turnuvadaki üçüncü maçını 16 Şubat Cuma günü Suudi Arabistan ile yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Umag kasabasındaki Sport Center'da oynanan karşılaşmanın tek golü 77. dakikada Halil Özdemir'den geldi.
Turnuvadaki diğer maçlarda Yunanistan, Letonya'yı 3-0 mağlup ederken; Suudi Arabistan ise Hırvatistan'ı 2-1'lik skorla geçti.
Teknik direktörlüğünü Soykan Başar'ın yaptığı 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, organizasyondaki ilk maçında da Yunanistan'ı 2-1 yenmişti.
19 Yaş Altı Milli Takımı, turnuvadaki üçüncü maçını 16 Şubat Cuma günü Suudi Arabistan ile yapacak.