U18 Milli Takım, 4 farkla kazandı

U18 Basketbol Milli Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Almanya'yı 68-64 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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U18 Milli Takım, 4 farkla kazandı
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01 Ağustos 2022 23:30
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası B Grubu üçüncü ve son maçında Türkiye, Almanya'yı 68-64 mağlup etti.

İlk periyodu 21-14 Almanya üstünlüğünde geçilen maçın devresine 39-39 eşitlikle girildi.

Üçüncü periyodu 8 sayı farkla 59-51 önde tamamlayan Almanya karşısında son çeyrekte toparlanan ay-yıldızlı ekip, müsabakadan 68-64 galip ayrıldı.

Bu sonuçla grubu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, son 16 turunda 3 Ağustos Çarşamba günü Büyük Britanya ile çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.

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