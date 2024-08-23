Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında Avusturya'yı 92-57 mağlup ederek yarı finale yükseldi.Milliler, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan maçın ilk yarısını 47-29 önde kapattı.İkinci yarıda farkı daha da açan ay-yıldızlı ekip, sahadan 92-57 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.Milliler, yarı finalde Romanya ile cuma günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.Organizasyondaki diğer çeyrek final maçları şu şekilde tamamlandı:Danimarka: 61 - Büyük Britanya: 86Çekya: 76 - Slovakya: 43Litvanya: 66 - Romanya: 77