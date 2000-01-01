Tyler Johnson, Brooklyn Nets'te!

Serbest oyuncu Tyler Johnson, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Brooklyn Nets ile bir anlaşma yapmayı kabul etti.



Nets'in, Johnson için kadroda yer açmak adına Theo Pinson'ı serbest bıraktığı da açıklandı.



Brooklyn ekibi, aslında 2016 yılında da Johnson ile ilgileniyordu ve kendisine dört yıllığı 50 milyon dolarlık bir kontrat teklifinde bulunmuştu. Tekliften dört gün sonra, Miami Heat bu kontratı karşılamış ve Johnson'ı takımda tutmuştu.



Johnson, NBA'e 2014 yılında draft edilmeden giriş yapmış ve Heat ile dört buçuk sezon benchten gelerek oynamıştı.



Şubat 2019'da Phoenix Suns'a takas edilen Johnson, Nisan ayında sağ dizindeki sıkıntıdan ötürü 10 maç kaçırdıktan sonra, artroskopik cerrahi geçirerek sezon dışı kalmıştı. Şubat ayında Suns kendisini serbest bırakmıştı.



28 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 10.5 sayı, 3.2 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarına sahip.



