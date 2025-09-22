Miami Heat yıldızı Tyler Herro, sol ayak bileğine yapılan operasyon sonrası 8 hafta sahalardan uzak kalacak ve sezonun başlangıcını kaçıracak.Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre Herro, cuma günü geçirdiği operasyonla "posterior sıkışma sendromu" (posterior impingement syndrome) olarak adlandırılan sakatlığını tedavi ettirdi. 25 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 8 hafta parkelerden uzak kalacağı ve tüm hazırlık kampını kaçıracağı belirtilirken, hedefin kasım ortasında parkelere dönüş olduğu kaydedildi.Miami Herald'dan Anthony Chiang'in haberine göre Herro, yaz ortasından bu yana sol ayağındaki sıkışma problemiyle mücadele ediyordu ve sezon öncesi ameliyattan kaçınmayı umuyordu. Ancak kortizon ve platelet açısından zengin plazma (PRP) enjeksiyonlarının rahatsızlığı gidermemesi üzerine ameliyat kaçınılmaz hale geldi.Miami Heat, normal sezona 22 Ekim'de Orlando Magic karşısında başlıyor. Herro'nun ameliyatından tam sekiz hafta sonra, 14 Kasım'da deplasmanda New York Knicks ile oynanacak karşılaşma, Heat'in normal sezondaki 13. maçı olacak.Geçtiğimiz sezon Miami'nin en skorer ismi olan Herro, kariyerinin en iyi dönemini geçirerek maç başına 23.9 sayı üretti. Şut yüzdelerinde %47.2 saha içi, %37.5 üçlük, %87.8 serbest atış gibi etkileyici istatistikler yakalayan Herro, kariyerinde ilk kez All-Star seçilmişti. Ayrıca sezon boyunca sadece beş maç kaçırarak en istikrarlı dönemini yaşamış ve Miami'nin play-in turnuvasından playoff'a yükselmesine büyük katkı sağlamıştı.2022 yılında imzaladığı dört yıllık, 120 milyon dolarlık kontratının üçüncü yılına giren Herro, ekim ayında üç yıllık yeni bir uzatma sözleşmesine imza atma hakkına sahip olacak. Ancak yıldız oyuncu, beklemeyi tercih ederse önümüzdeki yaz 200 milyon doların üzerinde bir değere ulaşabilecek dört yıllık yeni bir anlaşma imzalayabilir.