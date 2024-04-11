Tuzlaspor'da teknik direktör Bekir İrtegün, görevinden ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da teknik direktör Bekir İrtegün, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tuzlaspor'da teknik direktör Bekir İrtegün, görevinden ayrıldı
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11 Nisan 2024 15:28
 Trendyol 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da teknik direktör Bekir İrtegün, görevinden ayrıldığını duyurdu.

İrtegün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tuzlaspor ile olan güzel yolculuğumuzu noktaladık. Benim için çok anlamlı olan bu süreçte bana desteklerini esirgemeyen Tuzlaspor yönetimine, futbolcu kardeşlerime, tüm personele ve Tuzlaspor taraftarına sonsuz teşekkür ediyorum. Tuzlaspor'a bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tuzlaspor, 29 haftası geride kalan 1. Lig'de 31 puan ve averajla 15. sırada bulunuyor.

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