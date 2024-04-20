Tuzlaspor: ''Bir gol daha atabilirdik''

Mazhar Sevgi, taraftarlara keyifli bir maç izletmeye çalıştıklarını dile getirdi.



İyi bir oyuncu grubuna sahip olduklarını anlatan Sevgi, "Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularımız bize çok yardımcı oluyor. Bugün de çok iyi mücadele ettiler. Oyunun ilk devresinde bekleyip, kazandığımız toplarla hücum yapmayı planlamıştık. İkinci yarıya yenik başlayınca bu sefer hücum yapan taraf olmaya çalıştık. Nitekim golü bulduk. Bir gol daha atabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.





Tuzlaspor Kaleci Antrenörü Mazhar Sevgi, 1-1 sona eren Teksüt Bandırmaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.