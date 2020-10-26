Tuttur.com ile maç önü: Milan - Roma

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MUHTEMEL 11'LER

İtalya Ligi'nin 5. haftasında Milan ile Roma San Siro'da kozlarını paylaşacak.- Milan'ın en üst lig seviyesi tarihinde en fazla mağlup ettiği rakibi Roma (75).- Avrupa'nın beş büyük ligine verilen pandemi arasından sonra en fazla galibiyet alan iki takımdan biri Milan (13; Real Madrid ile eşit).- Serie A'da çıktığı son iki maçta da gol atan Roma oyuncusu Pedro, lig kariyerinde üç maçlık bir seriyi en son 2011'de Barcelona formasıyla yakalamıştı.Gabbia, Musacchio, RebicDiawara, Zaniolo, PastoreDonnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; IbrahimovicMirante; Fazio, Kumbulla, Ibanez; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko