Tuttur.com ile maç önü: Milan - Roma

İtalya Ligi'nin 5. haftasında Milan ile Roma San Siro'da kozlarını paylaşacak.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Milan'ın en üst lig seviyesi tarihinde en fazla mağlup ettiği rakibi Roma (75).
- Milan'a konuk olduğu son iki Serie A karşılaşmasını kaybeden Roma, 1996'dan bu yana rakibine karşı üç maçlık bir seri yaşamıyor.
- Avrupa'nın beş büyük ligine verilen pandemi arasından sonra en fazla galibiyet alan iki takımdan biri Milan (13; Real Madrid ile eşit).
- Serie A'da çıktığı son iki maçta da 2+ gol atan Milan forveti Zlatan Ibrahimovic, Roma'ya rakip olduğu son iki karşılaşmada da duble yapmıştı.
- Serie A'da çıktığı son iki maçta da gol atan Roma oyuncusu Pedro, lig kariyerinde üç maçlık bir seriyi en son 2011'de Barcelona formasıyla yakalamıştı.
EKSİKLER, CEZALILAR
Milan: Gabbia, Musacchio, Rebic
Roma: Diawara, Zaniolo, Pastore
MUHTEMEL 11'LER
Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic
Roma: Mirante; Fazio, Kumbulla, Ibanez; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko
Tuttur.com'da Milan - Roma maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Milan'ın en üst lig seviyesi tarihinde en fazla mağlup ettiği rakibi Roma (75).
- Milan'a konuk olduğu son iki Serie A karşılaşmasını kaybeden Roma, 1996'dan bu yana rakibine karşı üç maçlık bir seri yaşamıyor.
- Avrupa'nın beş büyük ligine verilen pandemi arasından sonra en fazla galibiyet alan iki takımdan biri Milan (13; Real Madrid ile eşit).
- Serie A'da çıktığı son iki maçta da 2+ gol atan Milan forveti Zlatan Ibrahimovic, Roma'ya rakip olduğu son iki karşılaşmada da duble yapmıştı.
- Serie A'da çıktığı son iki maçta da gol atan Roma oyuncusu Pedro, lig kariyerinde üç maçlık bir seriyi en son 2011'de Barcelona formasıyla yakalamıştı.
EKSİKLER, CEZALILAR
Milan: Gabbia, Musacchio, Rebic
Roma: Diawara, Zaniolo, Pastore
MUHTEMEL 11'LER
Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic
Roma: Mirante; Fazio, Kumbulla, Ibanez; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko