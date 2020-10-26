Tuttur.com ile maç önü: Milan - Roma

Milan ile Roma Serie A'nın 5. haftasında karşı karşıya geliyor.

Tuttur.com ile maç önü: Milan - Roma
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26 Ekim 2020 07:29
İtalya Ligi'nin 5. haftasında Milan ile Roma San Siro'da kozlarını paylaşacak.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Milan'ın en üst lig seviyesi tarihinde en fazla mağlup ettiği rakibi Roma (75).

- Milan'a konuk olduğu son iki Serie A karşılaşmasını kaybeden Roma, 1996'dan bu yana rakibine karşı üç maçlık bir seri yaşamıyor.

- Avrupa'nın beş büyük ligine verilen pandemi arasından sonra en fazla galibiyet alan iki takımdan biri Milan (13; Real Madrid ile eşit).

- Serie A'da çıktığı son iki maçta da 2+ gol atan Milan forveti Zlatan Ibrahimovic, Roma'ya rakip olduğu son iki karşılaşmada da duble yapmıştı.

- Serie A'da çıktığı son iki maçta da gol atan Roma oyuncusu Pedro, lig kariyerinde üç maçlık bir seriyi en son 2011'de Barcelona formasıyla yakalamıştı.

EKSİKLER, CEZALILAR

Milan: Gabbia, Musacchio, Rebic

Roma: Diawara, Zaniolo, Pastore

MUHTEMEL 11'LER

Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic

Roma: Mirante; Fazio, Kumbulla, Ibanez; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko



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