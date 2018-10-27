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Türkiye'de flaş skor: 52 sayı fark attılar!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Çukurova Basketbol, Gündoğdu Adana Basketbol'u 107-55 yendi.

Kaynak: AA
Türkiye'de flaş skor: 52 sayı fark attılar!
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27 Ekim 2018 21:40
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Çukurova Basketbol, Gündoğdu Adana Basketbol'u 107-55 yendi.

Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Önder Yılmaz, Seyhan Topaloğlu, İzel Deniz Pehlivan
Çukurova Basketbol: Gökşen Fitik 13, Sevgi Uzun 2, Liudmyla 8, Iagupova 11, Ndour 16, Meltem Avcı 13, Sera Özelçi 12, Pelin Bilgiç 10, Şaziye İvegin 12, Mestdagh 10
Gündoğdu Adana Basketbol: Ervin 7, Marginean 13, Boyd 14, Nur Nihan Dabakoğlu 9, Sevgi Tonguç 6, Zeynep Kalbisağde 2, Malashenko 4, Manolya Kurtulmuş, Bouthors

1. Periyot: 28-21
Devre: 53-33
3. Periyot: 76-41

BASKETBOLDA TOPLU SONUÇLAR

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında 3 maç oynanırken, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası 4 maçla başlandı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 3. haftasına 4, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 5. haftasına ise 3 maçla devam edildi.

Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş Sompo Japan-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 87-83
Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe: 55-67
TOFAŞ-Galatasaray: 97-82

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Çukurova Basketbol-Gündoğdu Adana Basketbol: 107-55
BOTAŞ-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 86-66
Bellona Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor: 57-68
İzmit Belediyespor-Kırçiçeği Bodrum: 102-71

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Karesispor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 102-92
Bursaspor-Petkimspor: 79-73
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Akhisar Belediyespor: 73-70
Edirnespor-Artvin Belediyespor: 95-103

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

İstanbulgücü-Urla Belediyespor: 45-50
Mardin Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 85-60
Yalova VİP Gençlik-Elazığ İl Özel İdare: 63-79

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