Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde play-off yarı final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek final serileri tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde play-off yarı final eşleşmeleri belli oldu
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01 Mayıs 2025 21:42
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final serileri 2 maçla tamamlandı.

Çeyrek final serisinde 1-0 önde bulunan takımlardan Konya Büyükşehir Belediyespor, sahasında iLab Basketbol'u 85-64 yendi. MKE Ankaragücü Ikon Menkul ise deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 83-78 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Konya ve başkent Ankara temsilcileri adlarını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde Esenler Erokspor ile Çayırova Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyespor ile MKE Ankaragücü Ikon Menkul karşı karşıya gelecek.

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