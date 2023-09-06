Türkiye Okçuluk Şampiyonası başladı

100. Yıl Cumhuriyet Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Okçuluk Şampiyonası başladı
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06 Eylül 2023 18:28
Antalya'da düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası'na 349 sporcu katıldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2023 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde sıralama atışlarıyla başladı.

Şampiyonaya kayıt yaptıran 98 kulüpten 164 kadın ve 185 erkek sporcu, klasik yay ve makaralı yay kategorilerinde şampiyonluk için mücadele ediyor.

Eleme atışlarıyla devam edecek organizasyon, 10 Eylül Pazar günü sona erecek.

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