Gulacsi, Fiola, Lang, Orban, Atilla, Nagy, Siger, Holender, Szoboszlai, Sallai, Szalai.

Tuttur.com'da A Milli Takımımızın, Macaristan maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.

TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA

NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında sahasında Macaristan ile karşı karşıya geliyor.Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.Uğurcan Çakır; Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş; Kaan Ayhan, Mert Hakan, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç; Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz.Müsabakada, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hugo Miguel olacak. Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Sırbistan'ı konuk edecek. A Milli Takım, 6 Eylül Pazar günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.A Milli Takımımız, Macaristan maçına Nike'ın yeni tasarlardığı muhteşem formalarla çıkıyor.Geleneksel renklerimiz ve güçlü sembollerimizden ilham alan 2020 Nike Koleksiyonu Türk gururuyla parlıyor. Hem iç saha hem de deplasman formasında bayrak ve bant, tasarımın merkezini oluşturuyor. Büyütülmüş ay-yıldız, kırmızı bantın ortasında yer alıyor. Bütün koleksiyon 'Türkiyem' temasını baz alarak hazırlandı.Koleksiyon, Milli Takım'ın Türkiye'yi temsil etme gururunu en açık şekilde yansıtıyor.Türkiye iç saha forması, göğsünde beyaz üzerine kalın ve kırmızı bant tasarımıyla taraftarın karşısına çıkıyor. Milli Takım'ın giydiği ilk formadan esinlenilen tasarım modern dokunuşlarla geleceğe de göz kırpıyor. Büyük ay ve yıldız, bantın ortasında ve tasarımın merkezinde yer alıyor. Beyaz şort ve kırmızı detaylara sahip çoraplarla kit tamamlanıyor. Türkiye dış saha forması, şortu ve çorapları kırmızı tonlarıyla tasarlanıyor. Formanın göğüs kısmında açık bir kırmızı tonla bant üzerinde beyaz ay ve yıldız buluşuyor. Hem iç saha hem de dış saha formasının ense kısmının iç tarafında 'Türkiyem' yazısı yer alıyorA Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan ile perşembe günü oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçıyla ay-yıldızlı ekibin başındaki 63. karşılaşmasına çıkacak.Milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 44'ü resmi, 18'i özel 62 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 62 maçta, 32 galibiyet, 15 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı.Türkiye, Güneş yönetiminde 94 gol attı, kalesinde 54 gole engel olamadı.A Milli Takım, Şenol Güneş yönetimindeki 45. resmi maçını Macaristan ile oynayacak.Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 44 resmi maçın 27'sini kazandı, 8'ini yitirdi, 9'unda ise eşitliği bozamadı.Bu maçlarda 79 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 33 gol gördü.Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 6 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, bu maçlarda rakibine sadece 1 kez mağlup oldu.1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında aldı.Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi.A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ın B milli takımı ile de 2 özel maç yaptı.Türkiye, 17 ve 22 Nisan 1932 tarihlerinde yapılan 2 maçı 2-1 ve 4-1'lik skorlarla yitirdi.