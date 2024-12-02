Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda, 3 Aralık Salı günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın oynanacak 5 maçı yönetecek hakemler ve maç programı şöyle:
3 Aralık Salı:
13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Muşspor: Feridun Daldaş
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor: İlker Yasin Avcı
15.30 Onvo Antalyaspor-Küçükçekmece Sinopspor: Yiğit Arslan
18.00 Adana Demirspor-Sebat Gençlikspor: Erkan Özdamar
20.30 Reeder Samsunspor-52 Orduspor: Gürcan Hasova
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın oynanacak 5 maçı yönetecek hakemler ve maç programı şöyle:
3 Aralık Salı:
13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Muşspor: Feridun Daldaş
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor: İlker Yasin Avcı
15.30 Onvo Antalyaspor-Küçükçekmece Sinopspor: Yiğit Arslan
18.00 Adana Demirspor-Sebat Gençlikspor: Erkan Özdamar
20.30 Reeder Samsunspor-52 Orduspor: Gürcan Hasova