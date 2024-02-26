Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu Salı günü oynanacak MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasıyla başlayacak.
Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonucunda rakiplerini saf dışı bırakacak ekipler, adını yarı finale yazdıracak.
Çeyrek final maç programı şu şekilde:
27 Şubat Salı:
20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)
28 Şubat Çarşamba:
17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)
20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)
29 Şubat Perşembe:
20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)
Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonucunda rakiplerini saf dışı bırakacak ekipler, adını yarı finale yazdıracak.
Çeyrek final maç programı şu şekilde:
27 Şubat Salı:
20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)
28 Şubat Çarşamba:
17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)
20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)
29 Şubat Perşembe:
20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU