Türkiye Karate Şampiyonası yapılacak

Türkiye Kulüpler Arası Büyükler Takım Karate Şampiyonası, Kocaeli'de gerçekleştirilecek.
Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, şampiyona geçen yıl hayatını kaybeden karate camiasının önemli hocalarından Rıdvan Gümüş anısına 28-30 Aralık tarihlerinde Hergeleci İbrahim Spor Salonu'nda düzenlenecek.
Şampiyona için kayıtlar, 25 Aralık'a kadar federasyon internet sitesinden yapılabilecek.
Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, şampiyona geçen yıl hayatını kaybeden karate camiasının önemli hocalarından Rıdvan Gümüş anısına 28-30 Aralık tarihlerinde Hergeleci İbrahim Spor Salonu'nda düzenlenecek.
Şampiyona için kayıtlar, 25 Aralık'a kadar federasyon internet sitesinden yapılabilecek.
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