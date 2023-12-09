Türkiye Karate Şampiyonası yapılacak

Türkiye Kulüpler Arası Büyükler Takım Karate Şampiyonası, Kocaeli'de yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Karate Şampiyonası yapılacak
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09 Aralık 2023 14:53
Türkiye Kulüpler Arası Büyükler Takım Karate Şampiyonası, Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, şampiyona geçen yıl hayatını kaybeden karate camiasının önemli hocalarından Rıdvan Gümüş anısına 28-30 Aralık tarihlerinde Hergeleci İbrahim Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Şampiyona için kayıtlar, 25 Aralık'a kadar federasyon internet sitesinden yapılabilecek.

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