Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, Gaziantep'te yapılacak

2024 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, 3-9 Mart tarihlerinde Gaziantep'te yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, Gaziantep'te yapılacak
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14 Şubat 2024 15:45
2024 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, 3-9 Mart tarihlerinde Gaziantep'te organize edilecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında düzenlenecek şampiyona, Gaziantep Şehit Kamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Şehitkamil Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda 250 bin lira para ödülü dağıtılacak.

Sporcu kayıtları, federasyonun internet sitesinden 29 Şubat Perşembe günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

 
 
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