Türkiye için Avrupa gecesi!

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi; Başakşehir ve Sivasspor'un mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşaması bu akşam başlıyor.
Fenerbahçe, B Grubu ilk hafta maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını 19.45'te ağırlayacak. Maç öncesi bütün gelişmeler için tıklayın...
H Grubu'ndaki Trabzonspor ise ilk karşılaşmasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 22.00'de konuk olacak. Maç öncesi bütün gelişmeler için tıklayın...
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir, İskoçya'nın Hearts takımıyla 19.45'te karşılaşacak. Maç öncesi bütün gelişmeler için tıklayın...
UEFA Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Slavia Prag'ı 22.00'de konuk edecek. Maç öncesi bütün gelişmeler için tıklayın...
Fenerbahçe, B Grubu ilk hafta maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını 19.45'te ağırlayacak. Maç öncesi bütün gelişmeler için tıklayın...
H Grubu'ndaki Trabzonspor ise ilk karşılaşmasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 22.00'de konuk olacak. Maç öncesi bütün gelişmeler için tıklayın...
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir, İskoçya'nın Hearts takımıyla 19.45'te karşılaşacak. Maç öncesi bütün gelişmeler için tıklayın...
UEFA Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Slavia Prag'ı 22.00'de konuk edecek. Maç öncesi bütün gelişmeler için tıklayın...
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ