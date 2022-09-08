Türkiye için Avrupa gecesi!

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup maçları başlıyor; dört Türk takımı sahaya çıkıyor.

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Türkiye için Avrupa gecesi!
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08 Eylül 2022 18:42
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi; Başakşehir ve Sivasspor'un mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşaması bu akşam başlıyor. 
Fenerbahçe, B Grubu ilk hafta maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını 19.45'te ağırlayacak. Maç öncesi bütün gelişmeler için tıklayın...

H Grubu'ndaki Trabzonspor ise ilk karşılaşmasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 22.00'de konuk olacak. Maç öncesi bütün gelişmeler için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir, İskoçya'nın Hearts takımıyla 19.45'te karşılaşacak. Maç öncesi bütün gelişmeler için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Slavia Prag'ı 22.00'de konuk edecek.  Maç öncesi bütün gelişmeler için tıklayın...

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