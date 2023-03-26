Türkiye, Ermenistan karşısında 3'te 3 yaptı

A Milli Futbol Takımı, Ermenistan ile tarihinde oynadığı 3. maçı da kazandı.
Ay yıldızlı ekip, Ermenistan ile oynadığı 3. karşılaşmayı da 2 gol atarak galip bitirdi.
Türkiye ile Ermenistan 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde aynı grupta yer aldı. 6 Eylül 2008'de Ermenistan'ın Hrazdan şehrinde oynanan maçı ay yıldızlı ekip, Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk'ün golleriyle 2-0 galip tamamlamıştı.
Milli takım 14 Ekim 2009'da Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi de Halil Altıntop ve Servet Çetin ile bulduğu gollerle 2-0 kazanmayı bilmişti.
A Milli Takım, Ermenistan ile oynadığı 3. maçta kalesinde ilk kez gol gördü. Ermenistan'ın Türkiye karşısında ilk golü milli futbolcu Ozan Kabak'ın ters vuruşuyla geldi.
Ay yıldızlı ekip, Ermenistan ile oynadığı 3. karşılaşmayı da 2 gol atarak galip bitirdi.
Türkiye ile Ermenistan 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde aynı grupta yer aldı. 6 Eylül 2008'de Ermenistan'ın Hrazdan şehrinde oynanan maçı ay yıldızlı ekip, Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk'ün golleriyle 2-0 galip tamamlamıştı.
Milli takım 14 Ekim 2009'da Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi de Halil Altıntop ve Servet Çetin ile bulduğu gollerle 2-0 kazanmayı bilmişti.
A Milli Takım, Ermenistan ile oynadığı 3. maçta kalesinde ilk kez gol gördü. Ermenistan'ın Türkiye karşısında ilk golü milli futbolcu Ozan Kabak'ın ters vuruşuyla geldi.
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