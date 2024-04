Türkiye Bisiklet Turu'nda madalyalar sahibini buldu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda madalyalar sahiplerini buldu.



Beşiktaş Meydanı'ndan başlaması planlanan yarış öncesinde yağmur yağışının ardından yolların kayganlaşması sebebiyle organizasyon komitesi, sporcu temsilcisi, takım temsilcisi ve hakem komitesi, etabın nötralize edilmesine karar verdi. Nötralize başlayan yarışta sporcular belirlenen parkurdan Sultanahmet'e gelerek bitiş çizgisini el ele geçti.



Yarışın nötralize olmasıyla birlikte İstanbul-İstanbul etabının para ödülünün hayır kurumuna bağışlanmasına karar verilirken, genel klasman sonucunda kazanan isimler madalya ve kupalarını aldı.



Tırmanış klasmanı ve Türkiye güzellikleri klasmanını lider tamamlayarak hem kırmızı hem de beyaz mayonun sahibi olan Bike Aid takımından Alman bisikletçi Vinzent Dorn'a ödüllerini İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Türk Hava Yolları adına Yunus Özleyen ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Veli Ozan Çakır verdi.



Sprint klasmanını lider tamamlayarak Yeşil Mayo'nun sahibi olan Danimarkalı Tobias Andresen ise madalya ve ödülünü Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu'ndan aldı.



Turkuaz Mayo'nun sahibi Frank van den Broek oldu



59 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu zirvede tamamlayarak genel klasman birincisi olan Dsm-Firmenich PostNL takımının Hollandalı sporcusu Frank van den Broek, aynı zamanda turkuaz mayonun da sahibi oldu.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, genel klasman birincisi Frank van den Broek, ikinci olan Eritreli Merhawu Kudus ve üçüncü olan Büyük Britanyalı Paul Double'ın ödül ve madalyalarını takdim etti.



Bakan Bak ve Müftüoğlu, takımlar genel klasmanının şampiyonu Q36.5 Pro Cycling Team'in de ödüllerini takdim etti.



Bakan Bak: "Bu organizasyonla Türkiye'nin turizm bölgelerini tanıtıyoruz"



Düzenlenen ödül töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun başarıyla tamamlandığını vurguladı.



Turun Türkiye'nin en önemli organizasyonlarından birisi olduğunun altını çizen Bakan Bak, "Etap etap, il il, ilçe ilçe gezerek, Türkiye'nin güzel noktalarını tamamlayarak İstanbul'a geldik. İstanbul'da yağmur bizi yakaladı. Güzel bir yağmurlu İstanbul gününde, kazasız bir organizasyon oldu. Tedbirler alındı, yarış hakemleri güzel bir planlama yaptılar. Cumhurbaşkanımız organizasyona önem veriyor. Önemli yatırımlar yaptık. Türkiye'nin dört bir yanında büyük organizasyonlar var. Bizim 4 takımımız katıldı, onlara da teşekkür ediyoruz. Bisiklet bir yaşam tarzı. Bisikletin gençler ve haklımız tarafından benimsenmesi çok önemli. Güzel tablolar ortaya çıkıyor, halkımızın ilgisi artıyor. Giderek talep artıyor." ifadelerini kullandı.



Sporda önemli adımlar atıldığını yineleyen Bakan Bak, şöyle konuştu:



"Özellikle adrenalin gerektiren, güç gerektiren önemli sporlar. Fransa Bisiklet Turu nasıl Fransa'nın önemli yerlerini tanıttıysa biz de bu organizasyonla Türkiye'nin turizm bölgelerini tanıtıyoruz. Turizmde çok büyük artış var. Türkiye bir turizm ülkesi. Bu noktada hedefler büyük. Turizm gelirlerini artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Spor organizasyonlarına her zaman destek veriyoruz ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto olarak desteklemeye devam edeceğiz. Yağmur da yağsa, kar da yağsa biz buradayız. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."



David Lozano: "Takımın misyonu, bütün dünyada diyabetli olanlara ilham verip, bu alanda farkındalık oluşturmak"



Tüm sporcuları tip-1 diyabet olan Novo Nordisk takımının sporcularından David Lozano da organizasyona dair açıklamalar yaptı.



Takımın tamamının tip-1 diyabetli 20 sporcudan oluştuğunu dile getiren Lozano, "Bu takım 12 yıldır var. Takımın misyonu, bütün dünyada diyabetli olanlara ilham verip, bu alanda farkındalık oluşturmak. Bundan yıllar önce diyabet teşhisi konulduğunda ne yapacağımı bilemedim. Fakat kısa süre sonra bu takımda yarışan sporcu arkadaşımdan bu takımı öğrendim. Bu da hayatımda büyük değişiklik yarattı, beni çok motive etti. Bunu herkesin yapabileceğini dünyaya gösteriyoruz. Türkiye'ye 5 sezondur geliyorum. Burada yarışmak çok keyifli. Özellikle Marmaris etabı, her zaman en keyif aldığım etap oluyor." diye konuştu.



Ömer Faruk Besli: "Bu sene de her zaman olduğu gibi üzerine koyarak çalıştık"



Tur Direktörü Ömer Faruk Besli de güzel bir sene geçirdiklerinin söyleyerek, şu açıklamayı yaptı:



"8 gün boyunca 8 ayrı noktaya gittik. Yerel unsurlar, valiliklerimiz, belediyelerimiz çok yardımcı oldular. Basın mensuplarıyla birlikte toplamda 1100 kişiyiz. Bunun 175'i sporcu. Aslında çok kalabalık ve ciddi bir ekip. 250'ye yakın araç var, bunun 20'ye yakını tır. Her gün ortalama 700 oda tutuyoruz. Bu insanların her gün yemekleri, araç lastikleri, benzinleri, üzerlerindeki kıyafetler derken ciddi bir çalışma ve emek var. Bu sene de her zaman olduğu gibi üzerine koyarak çalıştık. Mutluyuz. İnşallah böyle devam ederiz."





