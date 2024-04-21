Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezon sona erdi

Semt77 Yalovaspor'un şampiyon olduğu lige Kapaklıspor'un ardından Konyaspor ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor veda etti.



Ligin son haftasında alınan sonuçlar şöyle:



Konyaspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul: 88-92



OGM Ormanspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 99-84



Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 66-69



Esenler Erokspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler: 85-94



Fenerbahçe Koleji Novotel-Semt77 Yalovaspor: 85-84



Finalspor-Gaziantep Basketbol: 89-73



Kapaklıspor-Sigortam.net: 74-85



Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Pizza Lazza Haremspor: 72-82



Mersin Büyükşehir Belediyesi-Çayırova Belediyesi: 79-67



Play-off eşleşmeleri belli oldu



Ligde normal sezon müsabakalarının tamamlanmasının ardından Sigortam.net, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Basketbol, Final Spor, Fenerbahçe Koleji Novotel, Çayırova Belediyesi, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler ve Alagöz Holding Iğdır Basketbol play-off oynamaya hak kazandı.



26 Nisan Cuma günü başlayacak play-off mücadelesinin eşleşmeleri ise şu şekilde oluştu:



Sigortam.net-Alagöz Holding Iğdır Basketbol



Mersin Büyükşehir Belediyespor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler



Gaziantep Basketbol-Çayırova Belediyesi



Final Spor-Fenerbahçe Koleji Novotel





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU