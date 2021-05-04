Türker Arslan hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu eski başkanı ve Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi Türker Arslan, 78 yaşında hayatını kaybetti.



TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Tahkim Kurulu eski başkanı ve Türk sporunun değerli isimlerinden Türker Arslan'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Türker Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, Galatasaray Kulübü ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.



Galatasaray Kulübü de Türker Arslan'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Kulübümüzün Divan Kurulu üyesi, TFF Tahkim Kurulu eski başkanı, ülkemizin yetiştirdiği değerli hukukçulardan Türker Arslan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.



Uzun yıllar TFF Tahkim Kuruluna başkanlık eden Türker Arslan, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) üyeliğinde bulundu. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu başkanlığının yanı sıra 1998'den beri Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Yönetim Kurulu üyesi olan Arslan, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyeliğinin yanında birçok dernek ve vakfın üyesiydi.



